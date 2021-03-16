وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول الإنجليزي، في صيف موسم 2017 مقابل 37.8 مليون جنيه إسترليني، قادما من روما الإيطالي، ليسطر الفرعون المصري اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الريدز ويصبح نجم الفريق الأول.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، اسم النجم الدولي المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة من الإنتقالات الصيفية، بسبب سوء علاقته مع المدرب الألماني يورغن كلوب، بالإضافة إلى تراجع نتائج الريدز وفرصه الضعيفة في الدخول للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن ثم عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الكروي المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير سابق لها، أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، حسم قرر الرحيل عن قلعة "الأنفيلد" في الفترة القادمة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح أبلغ إدارة ليفربول الإنجليزية، برغبته في مغادرة الفريق، كما ذكرت أن اتجاه الفرعون المصري سيكون صوب الليغا الإسبانية للانضمام لأحد فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وأتمت الصحيفة تقريرها بشأن محمد صلاح، موضحة أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع جناح ليفربول الإنجليزي، فى ظل صعوبة ضم الميرنغي لكيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي بات قريبا من برشلونة بعد فوز خوان لابورتا بالانتخابات الرئاسية.

وكيل صلاح يؤكد تقارير الصحافة العالمية

حديث التقارير الصحفية العالمية عن مستقبل محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي واقترابه من مغادرة الريدز في الموسم الجديد، أكده بطريقة غير مباشرة رامي عباس وكيل اللاعب المصري، وتحديدًا في الرابع من مارس الجاري، عقب نهاية مباراة ليفربول وتشلسي التى فاز بها الأخير، وهي المواجهة التي شهدت خروج المصري غاضبًا من قرار تبديله، ليعلق وكيل اللاعب بـ "تغريدة" غريبة عبر حسابه الشخصي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عبارة عن نقطة فقط.

رأي خبراء كرة القدم بشأن القرار الأفضل لصلاح

ويستعرض موقع "سكاي نيوز عربية" فيما يلي أبرز التصريحات الخاصة لعدد من خبراء كرة القدم، بشأن القرار الأفضل لنجم ليفربول الإنجليزي، ما بين البقاء مع الريدز أو الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حفيظ دراجي: أفضل بقاء صلاح في ليفربول والبارسا والريال مسك الختام

من جانبه علق حفيظ دراجي المعلق الجزائري عن مستقبل محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "محمد صلاح أدرى بمصلحته، أنا لا أملك الكثير من المعطيات والتفاصيل التي تصنع الفارق، ولكن مادام عقده مستمراً مع ليفربول فأنا أفضل أن يبقى إلى الموسم قبل الأخير ومن ثم يختار الخيار الأصح له".

وتابع المعلق الجزائري الشهير: "محمد صلاح في مرحلة عمرية تبلغ الـ 28 عاما، ويتبقى له في المستوى العالي ثلاثة أو أربعة سنوات، فيجب أن يختار الخيار الأصح".

وبشأن الأفضل لمحمد صلاح ما بين برشلونة وريال مدريد علق دراجي: "البارسا والريال لا يخيران بالنسبة لمحمد صلاح وسيكونان مسك الختام، وحتى البقاء في ليفربول ليس سيئا في ظل المكانة التي يحظى بها داخل النادي رغم ظروفه الصعبة حاليا".

وأتم: "إذا شعر محمد صلاح، بأن ظروفه النفسية ساءت في الفترة الأخيرة، أنصحه بالرحيل".

"مُلهم صلاح" يكشف عن القرار الأفضل للفرعون المصري

وتستمر جولة "سكاي نيوز عربية" والحديث هنا مع ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، والذي تحدث محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عنه، بأنه ملهمه ومثله الأعلى منذ أن كان مدربا له مع منتخب مصر للناشئين فى مونديال 2011.

وقال السيد لـ "سكاي نيوز عربية": "الأفضل لصلاح هو ما يقرره صلاح بنفسه، نحن لا نعلم الظروف المحيطة به، الجميع يتحدث عن مستقبل اللاعب وفقا للرغبات فقط، من يشجع برشلونة يريد صلاح في برشلونة ومن يشجع ريال مدريد يريده في الريال".

وتابع مدرب منتخب مصر السابق: "صلاح يديره مجموعة عمل كبيرة، وهو يدرك جيدا كيف يحدد مستقبله في الفترة المقبلة، وهذا النضج كان ظاهراً في قراراته منذ أن كان في بازل السويسري وإلى أن وصل إلى ليفربول، وبشكل عام أثق في قرار محمد أيا يكن".

وبشأن إمكانية عدم تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا علق مدرب صلاح السابق: "لا توجد مشكلة في بقاء محمد صلاح مع ليفربول، حتى وإن لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، صلاح أصبح أسطورة هناك وأيقونة، فعقلية اللاعب أصبحت مختلفة تماما".

وعن نصائحه لمحمد صلاح في الفترة الأخيرة أتم مدرب الفراعنة السابق: "لا أتأخر في إعطاء نصيحتي لمحمد صلاح، عندما يطلبها وأثق تماما بمحمد في اختيار القرار الأصح، وأتمنى له الأفضل في الفترة المقبلة".

خالد غنيم: صلاح سيصبح أساسيًا مع ريال مدريد وسيجد منافسة في برشلونة

وفي نفس السياق، يكشف خالد غنيم المدرب المصري في فريق أتليتكو مدريد الإسباني الأسبق، ومدرب فريق الشباب بنادي رايو فاليكانو، عن الفريق الأفضل لمحمد صلاح في الليغا ورأيه في رحيل الفرعون عن ليفربول الإنجليزي.

يقول غنيم: "محمد صلاح حاليًا تطور مستواه ونضجه التكتيكي بشكل واضح، فمن الممكن أن يلعب في أي نادٍ وأي أسلوب لعب لأنه يملك الشخصية التكتيكية المرنة والقدرات البدنية التي تؤهله للعب في أي نادٍ بأي أسلوب لعب".

وبشأن مدى احتياج برشلونة لصلاح أوضح مدرب أتليتكو مدريد السابق: "ريال مدريد أو برشلونة محتاجين صلاح لكن في برشلونة سيكون في منافسة بينه وبين ديمبلي ومن الوارد ميسي في حالة اللعب بمهاجم صريح".

وأتم خالد غنيم تصريحاته عن مدى إفادة صلاح لفريق ريال مدريد ورحيله عن ليفربول: "في ريال مدريد، محمد صلاح سيصبح أساسيًا، فبقاؤه في ليفربول بعد المشاهد الأخيرة، سيصبح أمرًا صعبًا، إلا لو بدل ليفربول استراتيجية التعامل مع صلاح".

أمير عبد الحليم: ريال مدريد الأفضل لصلاح ورحيله عن ليفربول قضية وقت

وعبر المحلل الرياضي أمير عبد الحليم ، عن آرائه الفنية حال تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح، ووجهة نظره في رحيل النجم المصري عن أسوار "أنفيلد" في الموسم الجديد.

وقال المحلل الرياضي: "أرى أنه من مصلحة محمد صلاح وأيضا ليفربول مغادرة اللاعب في نهاية الموسم، فمن الواضح أن هناك مشكلة حقيقية هي أن اللاعب لا يجد التقدير الكافي في ليفربول، وهذا الأمر محسوس لدى جميع المتابعين وظهر أثناء تبديل كلوب لصلاح في مباراة تشلسي عند الدقيقة 60 بالرغم من كونه أفضل لاعبي الفريق بشكل عام أثناء تلك المواجهة".

وتابع عبد الحليم: "محمد صلاح أصبح في نفس فئة اللاعبين ميسي رونالدو وهما لا يغادران الملعب بسبب عدم أدائهما للأدوار الدفاعية، على عكس تصريحات كلوب".

وأكمل المحلل الرياضي لـ "سكاي نيوز عربية": "من الواضح أن هناك مشكلة في ليفربول بين صلاح وماني وظهرت في عدم رغبة الثنائي في تمرير الكرة لبعضهما البعض، وبشكل عام صلاح يجب أن يحصل على تقدير أكبر في ليفربول بالنظر لأرقامه ومنافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مستواه المميز في دوري أبطال أوروبا".

وبشأن الأفضل لصلاح أوضح أمير: "الأفضل لصلاح الرحيل عن ليفربول لتحقيق الجوائز التي يريدها مثل البالون دور، والأفضل أيضا لصالح ليفربول رحيل اللاعب للاستفادة من قيمة بيع اللاعب العالية خاصة وأنه في قمة مستواه".

وتابع المحلل الرياضي البارز في مصر بشأن الأفضل للاعب المصري بين برشلونة وريال مدريد: "برشلونة وريال مدريد هما (برواز) لاعبي العالم، وصلاح سيضيف قيمة تسويقية لبطولة الليغا خاصة بعد غياب كريستيانو رونالدو، وأفضل رحيله إلى ريال مدريد".

ويحلل أمير عبد الحليم مدى استفادة ريال مدريد الفنية من محمد صلاح: " بالطبع محمد صلاح مفيد فنيا لريال مدريد في الجانب الأيمن، فالفريق يعاني في هذا المركز بسبب إصابة أسينسيو بالإضافة إلى صغر سن رودريغيو، فمحمد صلاح بسرعته وأرقامه سيفيد ريال مدريد، خاصة أن الفريق لم يستطع تعويض رونالدو والفريق يعتمد على اهداف كريم بنزيما".

وأتم عبد الحليم: "وجود محمد صلاح سيكون مفيد جدا من الناحية التسويقية لبطولة الليغا، خاصة بعد فوز لابورتا بالانتخابات الرئاسية في برشلونة واحتمال بقاء ميسي القوي، وهي المنافسة المرتقبة والتي تعتمد عليها معظم الدول لتسويق حقوق البث".

وليد صلاح الدين: أتمنى رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

ويوجه وليد صلاح الدين صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق والمحلل الفني عدة نصائح عبر "سكاي نيوز عربية" إلى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

ويقول وليد صلاح الدين: "أرى أن الأفضل لمحمد صلاح هو التحرك لريال مدريد في الموسم الجديد، لأنه صنع كل شيء مع ليفربول وحصد جميع البطولات الممكنة وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي وأصبح أيقونة ليفربول، وهذا هو الوقت الأنسب لرحيله".

وبشأن مدى استفادة ريال مدريد من خدمات صلاح علق نجم الأهلي السابق: "أتمنى أن يذهب صلاح إلى ريال مدريد بالرغم من انتمائي التشجيعي إلى برشلونة، ولكن أرى أن فرص محمد صلاح في ريال مدريد قوية جدا في الناحية اليمنى، لأن الفريق يعتمد على اللعب السريع وهو ما يميز صلاح".

وبشأن النجم الأول في ريال مدريد أكمل صلاح الدين: "أنا لا أقتنع بفكرة النجم في الفريق، وفكرة ميسي ورونالدو خارقة في التاريخ وليست قاعدة، فكرة فريق ليفربول كلها قوية ولاعبي الريدز يكملون بعض وهو نفس الوضع في ريال مدريد حال قدوم صلاح فالفريق sيصبح النجم وليس صلاح".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته عن الفرعون المصري: "محمد صلاح نجم كبير، وأداؤه سيفرض نفسه في ريال مدريد وسيكون مفيد بدرجة كبيرة من الناحية الفنية".