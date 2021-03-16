ورفضت أكبر محكمة لفض المنازعات الرياضية في إيطاليا طعن روما، وأكدت العقوبة الأصلية التي تلت مباراة انتهت بالتعادل السلبي في 22 سبتمبر الماضي، اليوم الافتتاحي للموسم.

وسجل روما بطريق الخطأ لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة لاعبيه تحت 22 عاما، بدلا من نقله إلى قائمة الفريق الأول بعد أن أكمل 23 عاما في يوليو 2020.

وشارك دياوارا أساسيا في المباراة في فيرونا، ولعب 89 دقيقة لكن تم معاقبة روما بعدها باعتباره خاسرا صفر-3 بسبب هذا الخطأ الإداري، وأخفق في استئنافه الأول أمام الاتحاد الإيطالي في نوفمبر.

وبهذا يبقى الترتيب الحالي للدوري الإيطالي كما هو، حيث يحتل روما المركز السادس برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.