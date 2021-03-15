وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت مطلع مارس الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى منصور وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، موصية برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.

تعليق مرتضى منصور

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أشار منصور إلى أن هناك "قوى خارجية تتعمد إبعاده عن الساحة الرياضية المصرية".

كما أكد أنه بعد الحكم الأخير الذي صدر ضد مجلسه، "لم يبق أمامه سوى أن يتقدم بشكوى ضد بلاده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم"، لكنه أضاف في الوقت نفسه: "لا أنوي فعل ذلك، فمهما حدث، لن أقاضي بلدي في الخارج".

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي في نوفمبر من عام 2020، على أثر المخالفات المالية لمجلس إدارة منصور.