ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليغا حاليا برصيد 63 نقطة، في حين يحلّ ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، متقدما على برشلونة الثالث في ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

وارتفعت وتيرة المنافسة في الدوري وذلك عقب سقوط أتلتيكو في فخ التعادل مع خيتافي، بينما هزم ريال مدريد إلتشي بنتيجة 2-1، ويستعد برشلونة لمباراة مهمة الاثنين في ختام الجولة 27 من الليغا.

ووصف سيميوني "البلوغرانا" و"النادي الملكي" بـ"الوحشين" اللذين يطاردان فريقه نحو القمة، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأوضح قائلا: "هناك ضغط كبير علينا حاليا من ريال مدريد وبرشلونة، وهذا طبيعي، فقد تصدرنا جدول ترتيب الدوري الإسباني، في غالبية الموسم، وتتبقى 11 جولة على نهاية البطولة، أي الكثير من المباريات، والمشوار لا يزال طويلا نحو اللقب".

ووصف سيميوني الصراع على الصدارة بأنه صعب، لافتا إلى وجود "قتال من كل الفرق على كل نقطة".

وأضاف: "كان الجميع يقول إن برشلونة يقدم أداء سيئا، وقد رأيتم ماذا فعل أمام باريس سان جرمان، في دوري أبطال أوروبا حيث كان في إمكانه الانتفاضة والتأهل لدور الثمانية، أما ريال مدريد فكما ترون ينجح في تجاوز مبارياته، ونحن بدورنا نحاول أن نمضي قدما في طريقنا من مباراة لأخرى".

وحول المنافسة على لقب الدوري، قال سيموني: "لدينا وحشان يسعيان بكل قوة خلفنا من أجل انتزاع المركز الأول، ولذا علينا أن نركز في الفترة المقبلة، ونتحلى بالهدوء الشديد لأن المنافسة صعبة جدا مع منافسين من طراز ريال مدريد وبرشلونة، وأرى أنهما لن يخسرا أي مباراة خلال الفترة المقبلة من عمر الليغا".