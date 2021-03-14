وبعد تداول مواقع رياضية إمكانية رحيل رونالدو عن صفوف يوفنتوس، لتراجع أدائه مع الفريق الإيطالي، ردّ النجم البرتغالي عبر حسابه في "إنستغرام" قائلا: "قد نتعرض في حياتنا لسقطات، لكن الأهم هو مدى سرعة وقوة الوقوف مجددا. الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدا".

وأضاف: "تتمتع كرة القدم بامتلاكها لذاكرة تسجل الإنجازات. لا يستطيع أي شخص حذف التاريخ المكتوب بروح الفريق والمثابرة والعمل الجاد".

واختتم منشوره بالقول: "من لا يفهم ذلك لن يحقق أبدا المجد والنجاح"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

والتحق رونالدو بيوفنتوس في صيف عام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، على أمل مساعدة "السيدة العجوز" في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

لكن خلال النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة، فشل الفريق في الذهاب لأبعد من دور الثمانية في البطولة الأوروبية الأكثر قيمة على مستوى كرة القدم، حتى مع حضور النجم البرتغالي صاحب الـ36 عاما.

ويتقاضى رونالدو راتبا سنويا يبلغ نحو 30 مليون يورو، يجعله الأعلى دخلا بين زملائه في يوفنتوس، وبفارق كبير.

وكان موقع صحيفة "آس" قد تحدث عن تقارير صحفية إيطالية، تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة بين إدارة يوفنتوس ورونالدو، لبحث مستقبله مع الفريق.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، أن رئيس يوفنتوس، أندريا أنيللي، سيعقد جلسة مع رونالدو، لبحث رحيله عن النادي قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو 2022.

وكتبت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن رونالدو، قد لا يكون سعيدا مع "السيدة العجوز" حاليا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل ان يحصل على نفس راتبه في ناد آخر، لذا فإن الحل قد يكون أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أكثر عن مستقبل رونالدو مع الفريق، حيث تحدث لشبكة "سكاي سبورت" قائلا: "ما زال هناك وقت في عقد رونالدو، ولدينا وقت للحديث معه"، مضيفا جملة تحمل دلالات مزعجة للنجم البرتغالي وعشاقه حين أضاف عبارة مختصرة: "ليس في أولويتنا الآن تجديد عقده".