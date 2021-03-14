وتمكّن ريال مدريد من الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز كريم بنزيما هدفي النادي الملكي، في حين سجل داني كالفو هدف المباراة الأول لصالح إلتشي.

وفي مقابلة بعد اللقاء، أكد زيدان أن سيرجيو راموس كان يستحق ضربة جزاء قائلا: "رأيت اللعبة، ويبدو لنا أن هناك شيء ما، ولكن الحكم أصدر قرارا آخر، لن أتدخل في قرار الحكم، فالحكام يقومون بعملهم ونحن نحاول القيام بعملنا".

وأضاف زيدان: "قمنا بـ ريمونتادا في المباراة، نحن نؤمن بما نقوم به، عانينا في المباراة، وخلقنا فرصتين أو ثلاثة قبل التسجيل، ولكننا لم نستغلهم، وفي النهاية قلبنا نتيجة المباراة بالصبر، إنها نتيجة عادلة، سجلنا هدفين جميلين من كرتين جيدتين، وهذا أمر جيد لنا".

وتابع قائلا: "كنا نعلم أن المباراة ستكون بالغة الصعوبة، إلتشي فريق لا يمنح فرصة لخصومه لتسجيل أهداف كثيرة، فهو يدافع بخطين كل خط مكون من أربعة لاعبين، كما أنه فريق قوي على المستوى البدني".

وعن خطته في اللقاء، أوضح زيدان: "يتعين عليك كفريق إيجاد فجوة في خطوط الخصم، ولهذا عليك التحلي بمزيد من الصبر والإيقاع واللعب من جانب إلى آخر، في نهاية الشوط الأول خلقنا فرصتين، وفي الشوط الثاني وبعد تأخرنا في النتيجة كان علينا التحلي بمزيد من الصبر، بهذا الصبر حصدنا النقاط الثلاث، لا يمكننا ارتكاب أخطاء كثيرة، إنهم ثلاث نقاط وسنمضي قدمًا، لا زالت هناك 12 جولة متبقية وسنواصل العمل"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأثنى زيدان على أداء فريقه في الملعب والتسجيل بعد مرور 85 دقيقة في أربع مباريات متتالية، موضحا: "أنا معجب بشخصية الفريق، ولكنني أريد من اللاعبين تسجيل الأهداف قبل الوصول إلى هذا التوقيت من المباريات، أحب المباريات الأكثر هدوء، فريقنا لديه شخصية، ونحن ننافس على بطولتين، وسنواصل المنافسة بقوة وسنؤمن بأنفسنا".