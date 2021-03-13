وقالت صحيفة "ماركا" إن أول لاعب سيسعى لابورتا للتعاقد معه، هو المهاجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ إرلينغ هالاند.

وقبل أيام فاز لابورتا بانتخابات رئاسة النادي، ليعود إلى "كامب نو" في ولاية ثانية بعد الأولى الحافلة بالبطولات، التي امتدت بين عامي 2003 و2010.

ورغم أن لابورتا رفض التصريح بأسماء لاعبين بأعينهم لضمهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، فإن "ماركا" أكدت أن مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني صاحب الـ20 عاما على أولوية اهتماماته.

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن لابورتا مستعد للتخلي عن عدد من نجوم الفريق، على رأسهم أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيني ومارتن برايثوايت، من أجل تمويل صفقة "الغول" التي يعتقد أنها ستكون ضخمة.

وينظر إلى هالاند كأفضل لاعب صاعد في العالم حاليا، وسجل مع دورتموند هذا الموسم 31 هدفا وصنع 8 في كل المسابقات.

وأوضحت "ماركا" أن برشلونة قد يتعاقد مع لاعبين آخرين خلال الصيف لكن بتكلفة أقل كثيرا من هالاند، من بينهم سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم وإيريك غارسيا.