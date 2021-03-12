وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك (رفض ذكر اسمه) عن الأسباب التي أدت إلى قراري إقالة المدرب البرتغالي وتعيين الفرنسي كارتيرون لقيادة مهام تدريب الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن إقالة المدرب البرتغالي باتشيكو جاءت على ضوء النتائج السيئة في الفترة الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق فقد سبع نقاط في الجولات الثلاث بدور المجموعات، وهو الأمر الذي أزم موقف الفريق في البطولة الأهم في الموسم، بالإضافة إلى فقدان عدد من النقاط (السهلة) على حد ذكره في بطولة الدوري المصري.

وتابع المصدر أن باتشيكو لم يُقنع الإدارة البيضاء في السيطرة على غرفة خلع الملابس، مشيرا إلى أنهم وجدوا أن كارتيرون هو الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ولاسيما وأن لاعبي الفريق يحبون المدرب ونجحوا معه في حصد لقبين في أسبوع واحد.

وبشأن تفاصيل التعاقد، أشار المصدر إلى أن مدة عقد كارتيرون موسم ونصف، على أن يتواجد معه مدرب الأحمال البرتغالي ماكيدا فيرناندو، بالإضافة إلى حرية المدرب الفرنسي في اختيار جهازه المعاون، كما أن المدير الفني الجديد طلب وضع شرطًا أساسيًا بعدم وجود مدير للكرة أو مشرف على الكرة.

وأتم المصدر تصريحاته مشددا على أن كارتيرون ليس غريبًا على الفريق وأن هناك فترة توقف جيدة بسبب معسكر المنتخب الوطني، تسمح للمدرب في وضع خططه للفترة المقبلة للتأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة على قمة الدوري المصري.

رسائل غاضبة من محمود أبو رجيله

وعبر محمود أبو رجيله، أحد رموز القلعة البيضاء، وصاحب أول بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تاريخ الزمالك موسم 1984، عن رأيه بشأن رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الفارس الأبيض وتعيين باتريس.

وقال محمود أبو رجيله في تصريحات خاصة لنا: "توقيت رحيل باتشيكو عن الزمالك صعب جدا ولا يصح، فالمشكلة ليست في المدرب فقط، هي تخص الاعبين والإدارة كذلك، أصعب أمر يمر به المدرب هو أن يكون في عمله مع الفريق ومدرب آخر يجلس له في المدرجات".

وبشأن تعيين كارتيرون علق أبو رجيله: "كيف يعود لتدريب الزمالك، بعدما ترك الفريق في وقت صعب جدا وبسبب المال، ولا أجد أية مبررات لعودته ولا أسباب لرحيله لأنه دفع الشرط الجزائي ورحل إلى قطر ومنها إلى السعودية بمعنى أنه كان منسقا في رحيله، وبشأن المشكلات التي تحدث عنها جميع الأندية بها مشكلات وهذا أمرا طبيعيا".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق: "أريد أن أعرف من هو الشخص الذي دفع راتب كارتيرون والشرط الجزائي في عقد باتشيكو؟ من هذا الشخص الذي يتدخل في شؤون نادي الزمالك معرفته، وما مصلحته؟"

ووجه محمود أبو رجيله عددا من الأسئلة إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك جاء فيها: "أريد معرفة هل جلس مسؤولو الزمالك مع كابتن أشرف قاسم أو كابتن عبد الحليم علي بشأن أسباب تراجع مستوى الزمالك وإقالة المدير الفني؟ هل تواصل مسؤولو الزمالك مع رموز الفريق لاستطلاع آرائهم أمثال كابتن فاروق جعفر، طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، محمود الخواجه، حسين السيد ومحمود سعد؟ الآية الكريمة تقول «واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، ونادي الزمالك مليئ بالقيادات التي ستعطي رأيها بشأن باتشيكو؟ هل سألوا كابتن شيكابالا قائد الفريق أو حازم إمام قبل إقالة المدرب؟"

وانتقد نجم الزمالك قرار الإدارة معلقًا: "الفريق مقبل على مباراة هامة أمام الترجي، كيف أتى كارتيرون بسرعة البرق! ، ترك عمله في السعودية، وهو نفس سيناريو رحيله عن الزمالك منذ شهور بعدما سافر وقتها إلى تدريب التعاون وهو لا يعرف الاعبين" .

وبرر أبو رجيله: " كان على مسؤولي الزمالك الإنتظار حتى مباراة الترجي التونسي، وتقييم الأمور، أنا مقتنع بأن هناك من يعبث بنادي الزمالك وكيف لهم ألا يأخذوا برأي الدكتور كمال درويش أو غانم سلطان، فنادي الزمالك يمتلك زخيرة كوارد".

وأتم مدرب القلعة البيضاء الأسق موجها رسالة إلى لاعبي الزمالك: "ما باليد حيله، أنتم ترتدون قميص الزمالك وعليكم بذل الجهد مهما كان اسم المدير الفني".

طارق السيد: قرار رحيل باتشيكو خاطئ

وفي نفس السياق، علق طارق السيد ظهير الزمالك الأسبق: "رحيل باتشيكو علامة استفهام بالنسبة لي، خاصة وأن الفريق يتصدر ترتيب الدوري المصري ومُقبل على مباراة عنق زجاجة أمام الترجي التونسي في أفريقيا، كان يجب الانتظار لما بعد مبارتي سيراميكا كليوباترا والترجي التونسي، لكي يتم تقييم باتشيكو بشكل واقعي ولكن التضحية المبكرة أراها غير مقنعة".

وبشأن التعاقد مع كارتيرون علق نجم الزمالك الأسبق: "في التدريب القضية ليست قضية أن المدرب هرب، ولكن من المؤكد أن هذا الموقف أثر على جميع الزملكاوية بشكل سلبي فالمدرب كان قائدا للمركب وترك الجميع يغرق في مرحلة صعبة قبل نهائي أفريقيا والنهائي، وأرى أنه كان موقفا سيئا والإدارة رأت أنه المناسب الأفضل لتلك الفترة وخاصة أنه سبق له التعامل مع لاعبي الزمالك".



وتابع طارق السيد: "هناك علامة استفهام أخرى فيما يخص مبررات كارتيرون بالرحيل عن نادي الزمالك والحديث عن الأزمة المالية وهو نفس الوضع الذي يعاني منه النادي حاليا، فكيف يعود في نفس الحالة ونفس الموقف".



وبشأن الأنسب فنيا للفريق، أوضح ظهير القلعة البيضاء الأسبق: "الأنسب فنيا من وجهة نظري كان جروس، لأنه مدرب يعتمد على عدد 13 لاعبا فقط ويثبت التشكيل، كما أنه غادر بشكل لا يليق بنادي الزمالك، وهوا الأنسب لأنه مدير فني كبير، وبعده أرى كارتيرون".

أحمد سليمان: باتشيكو مدرب محترف



وتناول اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، ملف رحيل باتشيكو بالإشادة بالمدرب البرتغالي، الذي رأى أنه تعامل لاآخر لحظة مع الفريق باحترافية والتزام وتقدير للنادي، مشيرا إلى أن المدرب قاد الأبيض لتصدر الدوري المصري حتى الآن.



ووجه المرشح الرئاسي السابق لنادي الزمالك، الشكر للمدرب البرتغالي، معربًا على أمنياته بالتوفيق لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.