ورغم أن أندية الدوري المصري الممتاز تضم حاليا ما يزيد عن 15 لاعبا تونسيا، فإن الحظوة التي يجدها علي معلول في أوساط جماهير النادي الأهلي والشعبية الواسعة التي يتمتع بها فرجاني ساسي بين مشجعي الزمالك تجاوزت المستطيل الأخضر ومدرجات الملاعب وظهرت حتى خارج أسوار الملاعب.

ومنذ انتقاله للنادي الأهلي في 2016، قادما من الصفاقسي التونسي، أصبح علي معلول بمثابة حجر الأساس في الفريق وساهم بشكل فعال في طفرة الألقاب المحلية والقارية التي حققها نادي القرن في أفريقيا.

ويستمد علي معلول شعبيته الجارفة في مصر بشكل عام وفي أوساط مشجعي الأهلي بوجه خاص من تألقه اللافت وبصمته الواضحة على الجهة اليسرى للدفاع فضلا عن خصاله الهجومية إذ لم يمنعه مركزه الدفاعي من تسجيل أهداف حاسمة.

وتزايدت شعبية معلول في مصر في موسم 2017 عندما ساهم بشكل كبير في انتصارات الأهلي على ناديين تونسين وهما الترجي التونسي في ربع النهائي والنجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تسجيله هدف في شباك كل منهما مما زاد في تعلق أنصار فريق القلعة الحمراء.

وتحول اللاعب إلى أيقونة في النادي الأهلي تضاهي مكانتها حتى نجوم الكرة في مصر، وذلك منذ حلوله قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

وخلال المواسم الأربعة الماضية، حقق اللاعب التونسي مسيرة حافلة بالألقاب وكانت بصمته واضحة في جل تتويجات الفريق.

وتوج علي معلول بلقب الدوري المصري في 4 مناسبات متتالية كما أحرز جائزة أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال الموسم الماضي.

كما أحرز كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والمركز الثالث في مونديال الأندية 2020.

وكان اللاعب المولود في العام 1990 بمدينة صفاقس (جنوب) تألق مع ناديه الأم الصفاقسي خصوصا في موسم 2015/2016 عندما توج بلقب الهدافين برصيد 16 هدفا كأول مدافع في تاريخ الدوري التونسي يحرز تلك الجائزة.

وأرجع النجم السابق للأهلي، ولاعب منتخب تونس سابقا أنيس بوجلبان على شعبية معلول وساسي بسعة إمكاناتهما الفنية ونجاحهما اللافت في تقديم الإضافة للأهلي والزمالك فضلا عن تحليهما بروح المجموعة وانضباطهما داخل الملعب وخارجه.

وقال بوجلبان لـ"سكاي نيوز عربية": "الأندية المصرية تضع اللاعب في صدارة اهتمامها وتمهد له طريق النجاح والاندماج وهذا ما سهل تألق معلول وساسي وأكسبهما شعبية كبيرة، لعبت في النادي الأهلي لثلاث سنوات ووجدت من الحفاوة والاهتمام ما منحني فرصة النجاح".

ولعب بوجلبان في الأهلي بين 2007 و2010 وتوج بلقب الدوري ثلاث مرات وبكأس مصر كما أحرز دوري أبطال أفريقيا 2008 والسوبر الأفريقي والسوبر المصري في مناسبتين.

فرجاني ساسي

أما فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب نسور قرطاج، الذي يحترف بنادي الزمالك منذ 2018، فشغل الجميع في مصر وفي أوساط جماهير القلعة البيضاء وأصبح عدد متابعيه على منصات التواصل بالملايين، حيث يحظى اللاعب التونسي بمكانة كبيرة بين المشجعين دفعت إحدى السيدات إلى بيع مجوهراتها للمساهمة في توفير مبلغ تمديد اللاعب لعقده مع الفريق.

ولعب الفرجاني دورا كبيرا في بزوغ شمس الألقاب من جديد في الزمالك، حيث قاده للتتويج بكأس الكنفدرالية وكأس السوبر الأفريقي في العام 2020 وكأس مصر والسوبر المصري فضلا عن بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي.

تزايدت شعبية ساسي وتجلت أكثر خلال مشاركة منتخب تونس بكأس أمم إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر، حيث تغنت الجماهير المصرية باسمه في مباريات نسور قرطاج.

وكشف فرجاني ساسي لوسائل إعلام تونسية ومصرية أنه يشعر بارتباط قوي مع الزمالك وجماهيره بعد مرور وقت قصير من ارتدائه قميص النادي.

وتابع أن استئثاره بحب كبير وتقدير من المشجعين زاده تعلقا بالفريق ورغبة في إيجاد صيغة لتمديد تجربته.

ويأتي ذلك في ضوء تداول معلومات عن رحيل اللاعب عن بيت الزمالك وانتقاله لنادي الدحيل القطري لكن مسؤولي النادي لا يزالون في محاولات جدية لإقناعه بالبقاء.

وقال اللاعب السابق للترجي والصفاقسي "لا صحة للأخبار التي راجت حول فرض شروط مالية مجحفة من أجل تمديد عقدي، علاقاتي مميزة بجميع الأطراف، ومسألة تجديد عقدي تظل مطروحة، ولو أن الأمر ما زال سابقا لأوانه".

يذكر أن الشعبية الواسعة للاعبين التونسيين في الأهلي والزمالك دفعت حتى مقدمي بعض البرامج التلفزيونية إلى استغلال تلك الشعبية، حيث ظهر فرجاني ساسي وعلي معلول في برنامج المقالب لرامز جلال كما استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" لاعب الأهلي علي معلول للحديث عن مسيرته الكروية وحياته الشخصية.