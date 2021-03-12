وكان مانشستر يونايتد تقدم بهدف بواسطة الواعد أماد ديالو في الدقيقة 50، قبل أن يسجل كير بضربة رأس بعد ركلة ركنية، لينتزع التعادل في الرمق الأخير.

وكان التعادل مستحقا لفريق المدرب ستيفانو بيولي الذي سجل هدفين في الشوط الأول لكن الحكم ألغاهما، بعد أن اخترق دفاع يونايتد بسهولة.

ونزل ديالو البالغ من العمر 18 عاما، المنضم إلى يونايتد من أتالانتا الإيطالي في يناير الماضي، بديلا بين الشوطين، ليسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد بعد مشاركته بخمس دقائق.

وانسل الجناح الإيفواري من دفاع ميلان ليهز الشباك بضربة رأس، بعد تمريرة رائعة من برونو فرنانديز.

وفي مباراة أخرى، قاتل رينجرز المتوج حديثا بلقب الدوري الإسكتلندي ليحقق التعادل 1-1 مع مضيفه سلافيا براغ.

وضع الروماني نيكولاي ستانشيو الفريق التشيكي في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة رائعة، لكن فريق المدرب ستيفن جيرارد تعادل بواسطة فيليب هيلاندر.

كما وضع أياكس أمستردام الهولندي قدما في دور الثمانية بعد فوزه 3-صفر على يانغ بويز السويسري.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني بواسطة دافي كلاسن ودوسان تاديتش وبريان بروبي.

واستمتع فياريال الإسباني بالفوز 2-صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وسجل باو توريس الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة، فيما ضاعف راؤول ألبيول النتيجة في الشوط الثاني.