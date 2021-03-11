وبحسب موقع "غول" الرياضي، فإن محرز أضحى واحدا من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، بعد إحراز هذين الهدفين، خلال المباراة التي فاز فيها سيتي بـ5-2 على ساوثمبتون.

وبهذين الهدفين، يكون محرز قد سجل 51 هدفا بالقدم اليسرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات محرز سابع لاعب كروي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 50 هدفا أو أكثر بالقدم اليسرى.

واللاعبون الستة الآخرون هم روبي فولر، وروبن فان بيرسي، وريان جيغس، ومحمد صلاح، وروميلو لوكاكو، وأوليفي جيرو.

وأضحى مانشستر سيتي متقدما بـ14 نقطة على يونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يعد مانشستر سيتي يستغني عن محرز في أي مباراة، خلال الأسابيع الأخيرة، والأربعاء، كان اللاعب البالغ 30 عاما، يلعب مباراته السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الثامنة أيضا من بين المباريات التسع الأخيرة للفريق.

وتمكن محرز إجمالا من تسجيل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، في هذا الموسم، من بينها أربعة أهداف خلال المباريات الست الأخيرة.

وأضحى نادي مانشستر سيتي سابقا يسير بخطى حثيثة نحو التتويج باللقب الثالث من "البريمرليغ".

وكان محرز قد فاز بالدوري مع "الثعالب" في موسم 2015-2016، ثم توج به أيضا في 2018-2019 مع مانشستر سيتي.