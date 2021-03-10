وخاض اللاعب الأرجنتيني 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.

وشارك أغويرو (32 عاما) أساسيا لأول مرة خلال أربعة أشهر في فوز مان سيتي 2-1 على وست هام يونايتد بالدوري الشهر الماضي، لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به أمام ولفرهامبتون واندرارز ومانشستر يونايتد.

وسينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي من أتلتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري، وقال غوارديولا إن المفاوضات بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف.

وأضاف "نتحدث معه (أغويرو) ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم، واعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف".

ويستضيف سيتي، الذي يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، ساوثمبتون في وقت لاحق الأربعاء.