وأفادت تقارير إعلامية أن نادي سيمبا التنزاني قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي ضد نادي المريخ السوداني على إثر تلك الأزمة.

كما أوضح المريخ، عبر صفحته الرسمية، أن إشراك الثنائي الموقوف رمضان عجب وبخيت خميس، كان بقرار من رئيس النادي آدم سوداكال، حيث أرسل خطابا لمدرب الفريق السابق نصر الدين النابي يبلغه فيه بقانونية مشاركة اللاعبين الموقفين.

مما أثار غضب جماهير النادي السوداني من "سوداكال"، بعدما جعل المريخ على حافة الاستبعاد من البطولة الإفريقية.

سبب الأزمة

كان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أصدر قرارًا بتاريخ 10 فبراير الماضي ينص على إيقاف الثلاثي رمضان عجب، بخيت خميس ومحمد الرشيد لمدة ستة أشهر، بسبب توقيعهم على عقود الانتقال إلى صفوف الهلال السوداني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قبل أن يقوموا بالتوقيع على عقود الانضمام إلى المريخ أيضًا.

وفي 17 فبراير الماضي، خفف الاتحاد السوداني العقوبة إلى خمسة أشهر، وذلك بناء على التماس تقدم به المريخ.

عقوبات متوقعة

تعليقًا على تلك الأزمة، يقول خبير اللوائح الرياضية محمد فضل الله، إن لوائح "الكاف" تنص على "أن الفريق الذي يرتكب واقعة الغش ويدفع بلاعب موقوف أو غير مؤهل للعب في مباراة فإنه يجب اعتباره خاسرًا ويتم إقصاؤه فورًا من البطولة طالما أن الواقعة أصبحت حقيقة واضحة أمام لجنة كاف المنظمة للمسابقة".

كما يضيف فضل الله لموقع "سكاي نيوز عربية": "لذا في حالة إثبات عدم قانونية مشاركة اللاعبين، بخيت خميس ومحمد الرشيد، سيكون مصير نادي المريخ هو الاستبعاد من البطولة الإفريقية".

ويتابع: "تنص اللوائح أيضًا على أن الإيقاف الذي يصل مدته إلى أشهر وليس فقط عدد من المباريات، يجب أن يُعمم قاريًا، ولا يمكن أن يكون مقتصرًا على المستوى المحلي فقط، لذا في الأغلب سيكون مصير نادي المريخ السوداني هو الاستبعاد من البطولة".

مصير المجموعة

يقع نادي المريخ السوداني في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب أندية: الأهلي المصري، سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكنغولي.

ويتذيل المريخ ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة وحيدة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية من دور المجموعات.

يكشف خبير اللوائح الرياضية محمد فضل الله مصير المجموعة الأولى في حالة استبعاد نادي المريخ السوداني.

يوضح فضل الله أنه في حالة أخذ قرار نهائي فيما يخص استبعاد المريخ من البطولة الإفريقية، سيتم احتساب نتيجة جميع المباريات التي لعبها، لأنه خاض نصف مباريات دور المجموعات.

وسيتم اعتبار كل خصم كان سيقابله نادي المريخ السوداني فيما تبقى من دور المجموعات، فائزًا على النادي السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.