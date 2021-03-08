مؤخرا كان اللاعب المصري محمد صلاح حديث العديد من وسائل الإعلام والصحافة العالمية، مؤكدين قرب رحيل لاعب ليفربول عن صفوف الفريق الموسم المقبل والانتقال لأي من عمالقة الكرة الإسبانية والعالمية برشلونة أو ريال مدريد.

زادت الأمور بعد خروج اللاعب غاضبا في مباراة تشلسي في الدوري الإنجليزي، والتأكيد أن العلاقة بين اللاعب ومدربه يورغن كلوب أصبحت ليست على ما يرام، بجانب انهيار الفريق والخسائر المتكررة التي يتلقاها والبعد عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حديث وسائل الإعلام عن قرب انتقال اللاعب المصري، الذي يعتبره الكثيرون واحدًا من أهم ثلاثة لاعبين على المستوى العالمي فتح الباب للتساؤل حول من هم أعلى 10 لاعبين عربيين من حيث القيمة التسويقية.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص بالإحصائيات الكروية، والذي يعتبر مصدرا موثوقا لكل ما يخص عقود اللاعبين وقيمتهم، فإن اللاعب المصري محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

وفي المرتبة الثانية عربيا وبفارق كبير جاء اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بقيمة تسويقية بلغت 50 مليون يورو.

"حكيمي" الذي استطاع الفوز ببطولات هامة من بينها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع فريق ريال مدريد الإسباني قبل تركه لصالح فريق بروسيا درتموند الألماني الذي أعاره حاليًا لفريقه الإيطالي.

وجاء في المركز الثالث من حيث أكثر اللاعبين العرب قيمة تسويقية، اللاعب الجزائري رياض محرز الذي يلعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بـ48 مليون يورو، غير أن اللاعب الحاصل على الدوري الإنجليزي مع فريق ليستر سيتي من المتوقع أن ترتفع قيمته التسويقية، بعد تصدر فريقه الدوري وحظوظه الكبيرة في حصد دوري أبطال أوروبا.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب اللاعب المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف تشلسي بقيمة تسويقية بلغت 45 مليون يورو.

"زياش" الذي حصد مع أياكس الهولندي الثلاثية المحلية "الدوري والكأس وكأس السوبر" عام 2019 يتوقع له العديد من المحللين الرياضيين انتقاله العام المقبل لأحد الأندية الإيطالية الكبرى المهتمة بخدماته.

في المركز الخامس جاء اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر المحترف في صفوف فريق ميلان الإيطالي بقيمة تسويقية قدّرت بـ40 مليون يورو.

"بن ناصر" الذي تسببت إصابته العضلية وغيابه عن نصف مباريات فريقه في صدمة للجماهير التي طالبت بتجهيزه بالشكل الأمثل، لأنه أحد الأوراق المهمة التي يتم الاعتماد عليها.

واحتل اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني، نجم نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، المرتبة السادسة بقيمة تسويقية بلغت 22 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يزامل اللاعب الجزائري نظيره رياض محرز في صفوف نادي مانشستر سيتي الموسم المقبل مع ارتباط اسم اللاعب بالانتقال لمتصدر الدوري الإنجليزي.

كما احتل اللاعب الجزائري سيد بن رحمة الذي يلعب في صفوف نادي ويست هام الإنجليزي المركز السابع بقيمة تسويقية قدرت بـ22 مليون يورو. صانع الألعاب المميز الذي يعتبر أكثر صانع للأهداف في الدوري الإنجليزي عام 2019، من المتوقع أن يسجل حضورآ قويا خلال المواسم المقبلة.

وبقيمة تسويقية قدّرت بـ18 مليون يورو، جاء اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم نادي فيورنتينا الإيطالي في المركز الثامن من حيث القيمة التسويقية للاعبين العرب.

"أمرابط" حصد جائزة لاعب الشهر عن شهر يناير الماضي في الفريق، والفائز بكأس هولندا والسوبر الهولندي مع نادي فينورد روتردام عام 2018.

وفي المركز التاسع جاء اللاعب المغربي نصير مزراوي، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي بقيمة تسويقية قدّرت بـ15 مليون يورو.

"مزراوي" حقق هو الآخر الثلاثية المحلية التاريخية لأياكس عام 2019 بجوار مواطنه المغربي الآخر حكيم زياش، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في هولندا العام السابق للثلاثية.

وبنفس القيمة التسويقية 15 مليون يورو جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري في المرتبة العاشرة.

"النصيري" المحترف في نادي إشبيلية الإسباني حقق بطولة الأوري الأوروبي الأخيرة، بخلاف فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني مؤخرا عن شهر يناير الماضي.