فقد كشفت وسائل إعلام سويدية أن عودة النجم السويدي المخضرم، البالغ من العمر 39 عاما، إلى منتخب السويد أصبحت وشيكة.

تأتي هذه التوقعات في أعقاب ما كشفته وسائل الإعلام السويدية بشأن ترشيح مشاركة إبراهيموفيتش في صفوف المنتخب السويدة نهاية الشهر الحالي خلال تصفيات كأس العالم.

ونقلت الصحف المحلية عن موقع "فوتبولدايركت" المتخصص بانه "من المؤكد عودة نجم ميلان في صفوف منتخب المدرب ياني اندرسون خلال تصفيات كأس العالم"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن إبراهيموفتش كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا بنهاية كأس أوروبا عام 2016، علما بأنه خاض في صفوف المنتخب الوطني 116 مباراة سجل خلالها 62 هدفا.

وكان إبرا، المتألق هذا الموسم مع ميلان الإيطالي والذي تألق أيضا عندما لعب رفقة فريق مانشستر يونايتد أو لوس أنجلوس غالاكس الأميركي، أعلن الخريف الماضي بأنه يفتقد إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد السويدي للعبة الأنباء عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب، واكتفى المتحدث الرسمي باسمه، ياكوب كاكيمبو، في تصريح لوكالة فرانس برس بالقول "النقاش مع زلاتان مستمر"، مشيرا إلى أن التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية ستعلن في 16 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن منتخب السويد بلغ، من دون خدمات إبرا، الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا وتأهل أيضا إلى كأس أوروبا 2020، التي تأجلت الى الصيف المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وتضم مجموعة السويد في النهائيات القارية منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.