ويخوض النادي القاهري تلك المواجهة، وهو لا يملك بديلا إلا الفوز من أجل استعادة الاستقرار داخل الفريق، بعد الأداء السيء في المباريات الأخيرة، والذي انتقده الجمهور الأحمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب الدولي محمود "كهربا" على إثر خلافه مع المدرب الجنوب الإفريقي، بيتسو موسيماني.

وتزيد الأحداث الأخيرة من تخوف الجمهور من نتيجة مباراة فيتا كلوب، مع تمني أن يكون اللقاء هو خطوة البداية لاستعادة نغمة الانتصارات الإفريقية، بعد خسارة 3 نقاط مهمة أمام نادي سيمبا التنزاني بالجولة الماضية في دوري أبطال إفريقيا.

أخطاء موسيماني

تعليقًا على فرص الأهلي أمام النادي الكونغولي، يقول الناقد الرياضي محمد علاء إن النادي القاهري يملك مشكلة قوية فيما يخص بناء اللعب وتهديد مرمى الخصم بشكل إيجابي.

ويضيف علاء لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأهلي هو الطرف الأقوى في لقاء فيتا كلوب، خاصةً أن المباراة على أرضه، مما يجعل مهمة حصد الثلاث نقاط سهلة، لكن الأهم من الفوز، أن يحاول موسيماني التغلب على أخطائه في اللقاءات الأخيرة، التي نتج عنها، ظهور الفريق بأداء غير مرضي للجماهير، رغم تحقيق فوز مهم على المستوى المحلي، أمام نادي طلائع الجيش".

كما يرى الناقد الرياضي أن موسيماني نجح في تطوير منظومة الأهلي الدفاعية: " القوة الدفاعية للنادي القاهري، تعد ظاهرة جديدة على الفريق، حيث كان الأهلي يعاني على المستوى الدفاعي بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة، وهذا ما كلفه خسارة عديد من الألقاب المحلية والإفريقية، لكنه في المقابل خسر أهم ما يميز الأهلي دائمًا، وهو التنوع الهجومي، والقدرة على إيجاد طرق مختلفة للوصول إلى مرمى الخصم".

ويتابع: "عدم الاستقرار على مثلث هجومي واضح للأهلي، أثر بالسلب على أداء الفريق على المستوى التهديفي، الأهلي في أغلب مواجهاته سواء كانت محلية أو قارية، يكون الطرف الأقوى، لذا عليه مهاجمة الخصم بشكل دائم، مع وجود عناصر دفاعية تقتل خطورة المنافس في الهجمات المرتدة".

"موسيماني يبالغ في احترام الخصم، ورغبته في اللعب بأسلوب دفاعي في أغلب مباريات الفريق لا يناسب الأهلي المصري، لأنه نادي بطل، تبحث جماهيره طيلة الوقت عن الفوز والأداء القوي معًا".

ويردف: "الأهلي يبني الهجمة في وقت طويل جدًا، مما يزيد من صعوبة تهديد مرمى الخصم، لأنه يكون قد حصل على الوقت الكافي لتنظيم دفاعاته، وهذا ما ظهر بوضوح في لقاء الفريق أمام سيمبا التنزاني، فأغلب تمريرات الفريق كانت في منتصف الملعب، مما جعل الفريق خلال 90 دقيقة كاملة، لا يملك فرصة واحدة خطيرة على مرمى المنافس".

"عقوبة على النادي"

ويعتبر الناقد الرياضي محمد علاء أن عقوبة "كهربا" غير منطقية، "الأهلي يعاقب نفسه بتلك الطريقة، قبل أن يعاقب اللاعب، لأن الفريق سيخسر لاعبا مهما، داخل صفوفه، في فترة حرجة من الموسم، فالأولى أن يتم معاقبته ماديًا بشكل قوي، والاستفادة منه داخل المستطيل الأخضر، وهذا ما تفعله أغلب الأندية العالمية في الأزمات المشابهة".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن، عبر صفحته الرسمية، عن إيقاف اللاعب الدولي محمود كهربا لمدة شهر بالإضافة إلى تغريمه مائتي ألف جنيه، بعد مشكلته الأخيرة مع "موسيماني".

ويشير علاء إلى أن واقعة "كهربا"، تظهر عدم قدرة "موسيماني" على إحكام سيطرته على الفريق، والجانب الإيجابي من تلك الأزمة، أنها قد تكون خطوة البداية لعودة النظام داخل غرفة الملابس، "يمكنا الاختلاف حول طريقة العقاب، لكن لا نستطيع المجادلة حول أهمية وجود عقاب من الأساس، على لاعب تجاوز حدوده مع مدرب الفريق، وهذا الموقف سيخلق داخل عقول اللاعبين نظرة مختلفة عن موسيماني، سيعلموا من خلالها أنه بإمكانه أخذ قرار إداري قوي في حق أي لاعب يخطئ بأي شكل من الأشكال".

وختم: "نتمنى أن يحقق الأهلي الفوز أمام فيتا كلوب، مع تقديم أداء يعيد ثقة الجمهور الأحمر في موسيماني واللاعبين من جديد".