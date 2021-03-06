وقبل أيام من مباراته الصعبة الأربعاء مع الاتحاد الثالث الذي بات يتخلف عنه بفارق سبع نقاط بعد فوزه المستحق الجمعة على الوحدة 4-2، خسر الشباب نقطتين في صراعه على اللقب وأصبح متقدما بفارق ثلاث فقط عن مطارده المباشر الهلال.

وكان الشباب في طريقه حتى لتلقي الهزيمة الرابعة للموسم بعد تخلفه أمام القادسية بهدف سجله النيجيري ستانلي أوهاووتشي في الدقيقة 44، إلا أن تركي العمار أنقذه بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (1+90).

وتحسر لاعب الشباب حسان تمبكتي على هذه النتيجة "كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث، سوف ننسى المباراة هذه ونفكر بالمواجهة المقبلة، دخلنا الشوط الثاني بعزيمة وإصرار أكثر من الأول ونقطة أفضل من لا شيء".

وبدوره، أقر حارس القادسية فيصل مسرحي بأن التراجع إلى الدفاع في الشوط الثاني كلف فريقه نقاط الفوز، قائلاً "بالغنا بالرجوع في الشوط الثاني، ومن خطأ في آخر الدقائق استفاد منه الشباب ونجح في إدراك التعادل".

ومن جهته، تخطى الهلال ضيفه الرائد بفوز صعب حققه في الوقت القاتل بهدفين لياسر الشهراني (56) وسالم الدوسري (90+3)، مقابل هدف للمغربي كريم البركاوي (69 من ركلة جزاء).

وتأثر الهلال بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 64 بعد طرد مدافعه علي البليهي بالبطاقة الحمراء نتيجة تسببه بركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل للضيوف.

لكنه تجاوز النقص العددي وخطف الفوز في الوقت القاتل عن طريق الدوسري بعد خطأ فادح من حارس الرائد عز الدين دوخة الذي أمسك بالكرة ثم دخل بها إلى مرماه (90+3).

وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق والنصر بهدف للمغربي وليد أزارو (3) مقابل هدف لعبدالإله العمري (58).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما رفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع.

وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعبه علي هزازي (27).

وقال أزارو إن "المباراة شهدت عدة متغيرات، والطرد المبكر صعب اللقاء علينا بلا شك، وبالتالي حصولنا على نقطة كان أفضل من الخروج خاليي الوفاض".

وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه الوحدة 4-2، في مباراة كان بطلها البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثلاثية (52 و72 و90).

وأضاف فهد المولد الهدف الآخر للاتحاد (66)، فيما سجل هيرناني سانتوس من الرأس الأخضر هدفي الوحدة (74 و84).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

ودخل الفتح في نفق الحسابات المعقدة، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي، وكانت هذه المرة أمام مضيفه أبها 1-2.

وسجل لأبها التونسي سعد بقير (33) والسويدي كارلوس ستراندبيرغ (78)، وللفتح الهولندي ميتشل تي فريدي (90).

ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل العين مع الفيصلي بهدف لأمادو موتاري من النيجر (15)، مقابل هدف للبرازيلي غيليرمي اوغوستو (38).

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 16 نقطة ليبقى في المركز الأخير، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.