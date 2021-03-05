وقال مايكل أوين إن ماني تجنب السقوط داخل منطقة الجزاء خلال مباراة فريق ليفربول الأخيرة أمام ضيفه تشلسي في الجولة 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي خسرها الريدز بهدف دون مقابل.

واستمرت معاناة حامل اللقب بهزيمته الخامسة على التوالي في الدوري على أرضه لأول مرة في تاريخهم، حيث دفع هدف ماسون ماونت تشلسي إلى المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ بعد فوز رجال المدرب توماس توخيل على رجال نظيره الألماني يورغن كلوب 1-0 على ملعب آنفيلد.

ووفقا لتصريحات أدلى بها النجم السابق أوين، أبرزتها شبكة فوكس سبورتس، فإن ساديو ماني يتجنب السقوط داخل منطقة جزاء الخصم أو محاولة الظفر بركلات جزاء لصالح ليفربول، لأن زميله محمد صلاح سيسجل منها أهدافا.

ففي المباراة الأخيرة، اقتحم ماني، منطقة جزاء تشلسي في الشوط الأول، وتعرض لاحتكاك بسيط، عقب القيام بلمسة أولى ذكية، لكنه لم يفضل السقوط، وطارد الكرة لكنه فشل في استعادتها.

وأضاف أوين "لا أصدق أن ماني لم يسقط في هذه اللعبة.. انظر أنا لست منفعلا، لقد فعل ذلك.. أنا لا أدافع عن ذلك".

وأوضح أوين أن ماني فعل الأمر ذاته قبل أسبوع خلال مباراة ليفربول ضد شيفيلد.

وقال أوين "أنا فقط أتساءل، وقد يكون هناك القليل من الأفكار الجامحة التي تتسلل إلى رأسي، مو صلاح هو منفذ ركلة الجزاء في هذا الفريق، وإذا كان ماني يعتقد أنه حصل على فرصة للتسجيل يعتقد ’حسنا، سأقوم بالتسجيل، إذا لم أقف على قدمي، فسيحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أخرى‘".

وشدد أوين على أن أفضل المهاجمين في العالم اشتهروا بكونهم "أنانيين بطريقة ما، وأضاف "هؤلاء اللاعبون كانوا يذهبون للحصول على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين.. قد يكون ما أطرحه نوعا من النظريات الجامحة، لكن الطبيعة التنافسية له ولمحمد صلاح... رأيناهم لا يمررون إلى بعضهم البعض عندما يكون أحدهم في وضع أفضل بكثير من الآخر".

وقال "نشهد القليل من الأنانية، نشهد القليل من السلوك الساخط.. مو صلاح يهز رأسه عندما يخسر الكرة.. أعتقد فقط بضع مرات هناك، لقد رأيت ماني يسقط أرضا من أجل هذا النوع من الفرص... وعدم القيام بذلك في مباراتين متتاليتين جعلني أفكر قليلا".

على أي حال، هذه مجرد نظرية ربما تكون "جامحة" على رأي أوين، ولكن لو حصلت أكثر من هاتين المرتين، فربما يكون فيها شيء من الصحة، فكثير من الهدافين يتسمون بالأنانية في لحظات ما من المباريات كما لاحظ كثير من المتفرجين.