وجاءت تغريدة رامي عباس، وكيل صلاح، بعد اللقاء الذي جمع ليفربول وتشلسي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استبدل مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، نجمه صلاح، بعد ربع ساعة فقط من بداية الشوط الثاني.

وبدت معالم الاستغراب والغضب على صلاح، ثم التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ"نقطة" فقط.

وربط متابعو عباس بين التغريدة "الغامضة"، وخروج صلاح حزينا، الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة "أنفيلد" في الموسم المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتحيط الشكوك بمستقبل صلاح مع ليفربول، حتى قبل مباراة تشلسي، إذ سبق أن رفض استبعاد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة عملاقي إسبانيا، في حواره مع "آس" مضيفا: "لا أحد يدري ما قد يحدث في المستقبل".

ويمر ليفربول بفترة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فبعد أن كان حامل اللقب في صدارة جدول الترتيب، تراجع إلى المركز السابع بـ43 نقطة، وباتت أقصى آماله إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، حسب ما قاله مدربه كلوب في وقت سابق.

وتلقى ليفربول الهزيمة الخامسة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام تشلسي بهدف دون مقابل، كما أنها الخسارة الخامسة على التوالي للفريق بملعبه في المسابقة.

ورغم ذلك، فإن صلاح مازال محتفظا بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، متفوقا على البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، بهدفين.