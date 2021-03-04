وفي مباراة مثيرة، فاز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة صفر-2 ويتأهل إلى النهائي.

وانتهى الوقت الإضافي بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، ثم أحرز المهاجم الدنماركي البديل مارتن بريثويت هدف الحسم لبرشلونة في الشوط الإضافي الأول.

لكن في أعقاب الهدف الثالث، طالب لاعبو إشبيلية بركلة جزاء بعد أن لمست كرة عرضية ذراع كليمنت لانغليه مدافع برشلونة في الدقيقة 100.

وعاد حكم اللقاء خوان ماريا سانشيز مارتينيز إلى تقنية الفيديو (فار)، لكنه قرر عدم احتساب ركلة جزاء كان تسجيلها كفيلا بقلب نتيجة اللقاء وصعود إشبيلية إلى النهائي.

ورغم أن الإعادة أثبتت أن الكرة لمست بالفعل يد لانغليه داخل منطقة الجزاء، فإن الخبير التحكيمي خوان أندوخار أوليفر قال إن قرار الحكم كان صحيحا.

وأوضح أوليفر في تصريح لصحيفة "ماركا": "قرار الحكم صحيح لأن الكرة لمست صدر لانغليه قبل أن تلمس ذراعه"، وهو ما حدث بالفعل بحسب الإعادة التلفزيونية.

يشار إلى أن إشبيلية أهدر فرصة لإدراك التعادل في مطلع الشوط الثاني عندما كان متأخرا بهدف نظيف، حيث أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء، أمسكها حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن.