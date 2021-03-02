وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السؤال على نطاق واسع وسط حالة من الاستهجان.

من جانبه وجه خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الإحالة بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "وزير التعليم العاالي قد أجرى اتصالا هاتفيا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر".

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العالي لـ"سكاي نيوز عربية" إن الوزير أحال الموضوع للتحقيق، وقوانين الجامعات توقف الأستاذ عن العمل حال إحالته للتحقيق.

وكان سؤال الامتحان يهدف لمناقشة قضية ميراث اللاعب بعد وفاته وتركه ثروة ضخمة، ووجود شقيق له حاصل علي الجنسية المصرية يقيم في محافظة سوهاج يطالب بالميراث الذي تم تقسيمه من قبل الورثة كما أن هناك دعوى مقامة ضد شقيق اللاعب من زوجته الفرنسية، إلا أن جماهير نادي الزمالك أظهرت استياءً كبيرا من تداول نجمهم المفضل بهذه الصورة في امتحان رسمي.