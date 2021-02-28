وأصبح فرنانديز، الذي انضم من سبورتنغ لشبونة في يناير من العام الماضي، أهم لاعبي يونايتد، وساهم بشكل مؤثر في وجوده بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل اللعب في ضيافة تشيلسي في ستامفورد بريدج، الأحد.

وقال توخيل عن فرنانديز البالغ عمره 26 عاما، والذي سجل 15 هدفا، وصنع 11 هدفا في الدوري هذا الموسم: "الأثر الذي تركه لا يمكن وصفه ولا يصدق".

وأضاف: "أن تأتي من البرتغال من فريق قوي، وهو فريق كبير لكن ليس من أقوى بطولة دوري، وتنتقل إلى واحد من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مسابقة من بين الأقوى في أوروبا... فليس لدي ما أقوله سوى الاحترام الكبير لهذا الشخص".

وتابع: "إنه مذهل. إنه من بين أفضل لاعبي الوسط في العالم ولقد ترك بصمة واضحة جدا، وحتى تفعل ذلك خلال موسم واحد في كرة القدم، فهذا يعني بالضرورة أنك من طراز رفيع".

وتولى توخيل تدريب سان جيرمان خلال الفترة 2018-2020، وقال إنه حاول ضم فرنانديز خلال العمل مع بطل فرنسا.

وقال المدرب الألماني: "لقد عملنا بجدية من أجله ضمه. حاولنا لكنه رحل إلى فريق آخر. من السيئ بالنسبة لنا أننا سنلعب ضده".