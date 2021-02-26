وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على الصعيد القاري منذ الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي ذهابا وإيابا 3-2 و4-صفر.

ولعب إبراهيموفتيش موسمين في صفوف الشياطين الحمر وأحرز معه لقب هذه المسابقة بالذات عام 2017 علما أنه غاب عن المباراة النهائية ضد أياكس امستردام الهولندي (2-صفر) لإصابة خطيرة في ركبته بالإضافة إلى فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في العام ذاته، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان ميلان عانى الأمرين لبلوغ هذا الدور بتعادله خارج ملعبه مع النجم الأحمر الصربي 2-2 ثم 1-1 على ملعب سان سيرو إيابا ليتأهل بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه.

في المقابل، حسم مانشستر يونايتد نتيجة مواجهته مع ريال سوسييداد الإسباني ذهابا عندما تفوق عليه بأربعة أهداف من دون رد في مباراة أقيمت في تورينو، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي معه إيابا على أرضه.

ويدخل توتنهام الإنجليزي مواجهته مع سلافيا براغ التشيكي مرشحا لتخطيه، لكن يتعين عليه أن يحذر من مفاجآت الأخير الذي اخرج مواطنه ليستر سيتي ثالث الدوري المحلي بالفوز عليه بهدفين نظيفين في عقر دار الأخير بعد تعادلهما سلبا ذهابا.

وسيتجدد اللقاء بين أرسنال وأولمبياكوس الذي أقصاه من الدور الـ 32 الموسم الماضي، عندما خرج النادي اللندني منتصرا في مباراة الذهاب خارج أرضه 1-صفر، قبل أن ينتفض الفريق اليوناني ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2-1 بعد التمديد، وفقا للوكالة الفرنسية.

وكان أرسنال عاد إلى ملعب "جيورجيوس كارايسكاكيس" الخاص بأولمبياكوس الخميس لخوض مباراة الإياب "على ارضه" وتخطى بصعوبة عقبة بنفيكا البرتغالي الذي تقدم عليه 2-1، قبل أن يقلب فريق المدفعجية الطاولة ويخرج فائزا 3-2 أواخر المباراة بعد أن تعادلا ذهابا 1-1 في روما.

وأقيمت المباراتان خارج معقل الفريقين بسبب قيود السفر المفروضة في البلدين على القادمين منهما نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي نتائج القرعة:

أياكس امستردام (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا)

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا)

روما (إيطاليا) - شاختار دانييتسك (أوكرانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنجلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنجلترا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (تشيكيا) - رينجرز (اسكتلندا)

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج)

وتقام مباريات الذهاب في 11 مارس والإياب في 18 منه.