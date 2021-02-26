وقال إبراهيموفيتش خلال مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي "يويفا": "دائمًا أقول لمن لعب معي، أن رونالدو هو الأفضل في كرة القدم، وبالنسبة لي رونالدو هو كرة القدم، الطريقة التي يتحرك بها، وكيفية تمريره للكرة، رونالدو نازاريو هو أفضل لاعب في التاريخ بلا شك".

وخلال المقابلة، تحدث النجم السويدي عن تألقه في هذا السن، قائلا: "عندما تلعب في مستوى عال، دائمًا يتواجد نفس الضغط بغض النظر عمن تكون أنت، وإذا تتواجد هنا، هذا لأنك تستحقه، وأنت جدير به".

وأضاف "لا يهمني إذا كنت شابًا أو لا. لا يمكنني التفكير في أنك شاب وسيأتي وقتك، وعندما تلعب في ميلان، لا يوجد وقت للانتظار، ويتعين عليك فعل الأمر الآن، وإذا لم ألعب بشكل رائع، بالطبع سيشتري ميلان مهاجما آخر يلعب أفضل منى في الميركاتو المقبل، لهذا يجب أن ألعب بشكل جيد، ويتعين على الجميع فعل ذلك، وجميع اللاعبين عليهم التواجد في القمة، مهما كان سنك".

وعلق "إبرا" عن مدرب ميلان ستيفانو بيولي، قائلا: "وصل إلى ميلان والأجواء كانت صعبة، ومكاتنا حاليًا ترجع إلى بيولي، ولمجهوده، وكل هذا بفضل طريقة لعبه وعقليته ويضغط كثيرًا على الفريق، ويطالبهم كثيرًا حتى لو كنا نلعب أمام فريق صاعد، وربما يكون أكثر صبرًا مني، ولكن بالطبع هو أكثر نضجًا، ولديه خبره كبيرة".

وتابع: "بيولي معتاد على اللعب تحت ضغط وعاش نفس المواقف للصراع على لقب الكالتشيو، وأثبت أنه مدرب عظيم، والآن لا يوجد نقاش حوله".

وعن اللاعبين الشباب، أوضح "حاليا اللاعبون يشاركون لمدة 5 دقائق وتراهم وكأنهم لاعبون كبار، وأنا سعيد لمجيئي من المدرسة القديمة، ووسائل التواصل الاجتماعي غيرت كل شيء".

واستكمل مهاجم ميلان: "اليوم بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، ترى اللاعبين أبطالا حتى لو قدموا القليل، سابقًا لم يكن الأمر هكذا، في الماضي كان يتعين عليك تحقيق إنجازات كبيرة ولفترة طويلة، حتى تصبح لاعبا عظيما".

وأضاف "أحب المدرسة القديمة، لأنه في هذه الفترة، إذا شاهدك الجميع بأنك لاعب كبير، فهذا لأنك هكذا في الحقيقة، وللوصول لهذا يجب اللعب بشكل رائع، والتألق لسنوات كثيرة".