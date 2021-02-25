ومدد مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة متتالية بجميع المسابقات، لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الفرص التي أتيحت له أمام نظيره الألماني.

وأضاف غوارديولا: "مباريات الذهاب دائما ما تكون أصعب. يجب أن نكون أكثر فاعلية في الهجوم. فرصة الانفراد (من غابرييل جيسوس) أمام الحارس. في هذه المسابقة يجب أن تكون مثاليا لضمان العبور للدور التالي".

وأضاف جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكن قبل ذلك بعشر دقائق أضاع فرصة انفراد، عندما تردد في مواجهة الحارس يان سومر.

وقال غوارديولا: "في المجمل، كان فوزا جيدا. سيطرنا على المباراة وحصل المنافس على فرصة واحدة في آخر لعبة. لسوء الحظ لم نلعب بفاعلية بالقدر الكافي في الهجوم خاصة عندما أتيحت لنا فرصة الانفراد بالحارس. يجب أن نطور ذلك".

وكان الفريق الألماني يعلم أن منافسه سيستحوذ على الكرة ولن يحصل سوى على عدد قليل من الفرص لتشكيل خطورة على سيتي الذي لم يسبق أن خسر مواجهة أوروبية بعد الفوز في الذهاب خارج أرضه.

ولم يواجه سيتي أي مشكلة أمام نظيره الألماني سوى في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وهز الشباك عبر برناردو سيلفا وجيسوس ليكون المرشح لبلوغ دور الثمانية.