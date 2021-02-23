وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه إلتشي في الدوري غدا الأربعاء "يبدو أن الخوف ينال من فريقي حين يكون متقدما بفارق هدف واحد فقط. عانينا هذا الأمر من قبل.

وتابع: "استحوذنا على الكرة كثيرا ولاحت لنا الكثير من الفرص لكن في النهاية تعادلنا 1-1. واجهنا أيضا الكثير من الحظ السيء. المنافسون يسجلون في مرمامنا من الفرص القليلة التي يحصلون عليها"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف كومان "لا نعاني من مشكلة في صناعة الفرص لكن يتعين على المهاجمين أن يكونوا أكثر دقة وفعالية. صنعنا فرصا كثيرة هذا الموسم لكن المعدل التهديفي منخفض جدا في فريق بحجم برشلونة".

وكان برشلونة تعادل 1-1 على ملعبه مع قادش في آخر مباراة له في الدوري رغم استحواذه على الكرة بنسبة 81 في المئة قبل أن تحتسب ضده ركلة جزاء متأخرة.

ودفع برشلونة ثمن عدم الحسم حين ارتكب كليمو لينجليه مخالفة داخل منطقة الجزاء بضرب المهاجم روبن سوبرينو أثناء محاولة تشتيت الكرة.

وسدد أليكس فرنانديز لاعب وسط قادش ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 89 ليتعادل الزوار من أول تسديدة على المرمى.

وخسر برشلونة نهائي كأس السوبر الإسبانية 3-2 الشهر الماضي بعد أن كان متقدما 2-1 في الدقيقة 90 بينما تعادل 2-2 مع بلنسية في ديسمبر كانون الأول من فرصة وحيدة للمنافس في الشوط الثاني.