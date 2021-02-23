وكشف المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عصام سالم، عن آخر كواليس تلك الأزمة، واستعدادات الفريق للمواجهة الإفريقية، حيث يقول: "كنا نتوقع أن يرفض الاتحاد الإفريقي طلب إدارة النادي، خاصة بعد تمسك الفريق السنغالي بخوض اللقاء في موعده، لذا طالبنا اللاعبين ألا يعقدوا آمالا كبيرة على تأجيل المباراة، والاستعداد لخوضها، وأن يتحاملوا على أنفسهم قدر الإمكان".

وأضاف سالم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يمكننا الاعتراض حاليا على قرار (الكاف)، بسبب ضيق الوقت، ولا نريد أن نشتت اللاعبين. نثق في قدرات عناصر الفريق على الفوز، والتغلب على الظروف الصعبة".

كواليس الأزمة



وردا على سؤال يتعلق بالمسؤول عن تلك المشكلة، أوضح سالم: "الأزمة نتجت عن ظرف طارىء، ولا يمكن محاسبتنا عليه، وحاولنا حل المشكلة سريعا قدر الإمكان".

كما كشف المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك عن تواصله مع شركة الطيران المسؤولة عن رحلة بعثة الفريق إلى السنغال، مؤكدا أنها نظمت رحلات عديد من الفرق الإفريقية في رحلاتها القارية والدولية، وعلى رأس تلك الفرق نادي الأهلي المصري، وأكثر من بعثة لمنتخب الشباب المصري لكرة القدم.

وتابع سالم قائلا: "أكدت لنا الشركة أن طائرة الفريق تلقت تحذيرا من أحد أبراج المراقبة، فور دخول المجال الجوي الموريتاني، مما تسبب في هبوط الطائرة بالجزائر، لحين حل تلك الأزمة، التي استغرقت عددا من الساعات، ونتج عنها تأخّر الفريق عن الوصول لمدة يوم كامل".

مهمة صعبة

ولا يملك الزمالك خيارا إلا الفوز في المواجهة الصعبة، بعد تعادله أمام فريق مولودية الجزائر في مستهل مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ليحافظ على حظوظه في الصعود إلى الدور المقبل مبكرا، والابتعاد عن "لعبة الحسابات".

وأوضح سالم أن الإدارة تخشى خسارة الفريق في المباراة المقبلة، بسبب تأثره بالأزمة الحالية، مضيفا: "سيخوض اللاعبون اللقاء، في ظروف صعبة، وبالطبع نخشى من الخسارة، لأنها ستسبب في صعوبة مشوارنا بالبطولة، كما ستزيد من غضب الجماهير، وخلق ضغوط إضافية على اللاعبين والإدارة"

وختم حديثه قائلا: "نأمل أن يكون لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية، وهذا عهدنا بهم".