سجل أحمد شراحيلي (12) والسنغالي ألفريد ندياي (70) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (90+5) الاهداف.

وعوض الشباب خسارته المفاجئة أمام ضيفه الفتح 1-2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم معززا موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة موسعا الفارق مؤقتا إلى خمس نقاط عن مطارده المباشر الهلال حامل اللقب والذي تنتظره قمة نارية الثلاثاء ضد جاره النصر في ختام المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث بعدما مني بخسارته الخامسة هذا الموسم وفشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز جاره الاتحاد على ضيفه الفيصلي اليوم الثلاثاء أيضا.

وبدأ الشباب الشوط الأول مهاجماً ونجح في افتتاح التسجيل عندما ارتقى المدافع شراحيلي لكرة من ركلة حرة ولعبها برأسه على يمين محمد العويس (12).

وأنقذ محمد العويس مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرتغالي فابيو مارتينيس (42).

وكاد الأهلي يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة للدولي السوري عمر السومة تصدى لها زيد البواردي بقبضتيه قبل أن يشتتها الدفاع.

وبحث الأهلي عن التعادل مطلع الشوط الثاني وكاد أن يحققه لولا تألق البواردي بإبعاده كرة قوية للسومة إلى ركنية (56)، ثم سدد سلطان مندش كرة قوية مرت بجوار القائم (59).

وعزز الشباب تقدمه برأسية قوية لندياي إثر ركلة ركنية أسكنها على يسار العويس (70). وتهيأت فرصة للشباب لإضافة هدف ثالث ولكن كرة نواف العابد علت العارضة (86)، قبل أن يفعلها في الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة قادها النيجيري اوديون ايغالو مرر على إثرها كرة عرضية تابعها غوانكا داخل المرمى.

وحقق التعاون فوزه الأول في مرحلة الإياب بعدما تغلب على مضيفه الوحدة بهدفين نظيفين سجلهما البارغوياني اليخاندرو روميرو "كاكو" (24) والكاميروني لياندر تاوامبا (89 من ركلة جزاء) على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة وصعد إلى المركز السادس، في حين تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

وتلقى أبها خسارته الثالثة تواليا عندما سقط أمام ضيفه الرائد بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل المغربيان محمد فوزير (12) وكريم البركاوي (20 من ركلة جزاء و26) الأهداف.

وتجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر.