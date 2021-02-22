وبعد 5 أيام من الفوز 4-1 في ضيافة برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا، افتقر بطل فرنسا للإبداع وبات يتأخر بأربع نقاط عن ليل المتصدر الذي يملك 58 نقطة من 26 مباراة، بعد فوزه 4-1 على لوريان الأحد أيضا.

وسجل موناكو صاحب المركز الرابع، الذي فاز 8 مرات في آخر 9 مباريات بالدوري، عن طريق سفيان ديوب وغويرمو ماريبان، ليصبح على بعد نقطتين من باريس سان جرمان.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الثاني وله 55 نقطة، عقب الفوز 3-2 على بريست.

ولعب فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من دون المصابين نيمار وأنخيل دي ماريا، بينما جلس ماركو فيراتي في البداية على مقاعد البدلاء.

وعانى كيليان مبابي، الذي تألق وسجل 3 أهداف في "كامب نو"، أمام دفاع فريقه السابق، الذي تقدم بهدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق ديوب.

وزاد سان جرمان من قوة الضغط قبل الاستراحة، لكنه لم يسدد أي كرة خطيرة على المرمى.

وأضاف فريق المدرب نيكو كوفاتش الهدف الثاني بعد 6 دقائق من الشوط الثاني، عندما سدد المدافع ماريبان من داخل منطقة الجزاء بعدما أخفق دفاع سان جرمان في تشتيت كرة عرضية.

وشارك فيراتي بدلا من أندير هيريرا في الدقيقة 55، وترك لاعب الوسط الإيطالي تأثيرا بسيطا.

وفي وقت سابق من الأحد، ضمن ليل إنهاء الجولة في الصدارة بعد فوز مستحق على لوريان، كما تقدم لانس، الصاعد حديثا، إلى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بعد فوزه 2-1 على ديجون متذيل الترتيب.