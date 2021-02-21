ويقول سالم لموقع "سكاي نيوز عربية": "الفريق حاليًا في إحدى المطارات في الجزائر، منذ ساعات، بسبب عدم السماح لبعثة الفريق، بالمرور على الأراضي الموريتانية، للوصول إلى السنغال".

وتابع: "نحاول حاليًا حل تلك الازمة، ليصل الفريق إلى السنغال، ويحصل على الوقت الكافي لتدريب والراحة، قبل تلك المواجهة المهمة في مشوار الزمالك بالبطولة الإفريقية".

وأوضح سالم أن الفريق غادر مصر، في السابعة مساء السبت، "بالطبع تعطل بعثة النادي، والبقاء في المطار لمدة طويلة، وعدم الحصول على الراحة الكافية، سيؤثر بالسلب على أدائهم في اللقاء، لذا نحاول حل تلك المشكلة سريعًا".

كما أشار سالم إلى أن قرار طلب تأجيل اللقاء من الاتحاد الإفريقي، سيتوقف على ما يحدث خلال الساعات المقبلة، وأن إدارة الفريق لن تتهاون في حق الفريق.

مشكلة شركة الطيران

ومن جانبها، أوضحت سفيرة مصر بالسنغال نهى خضر في تصريحات إعلامية، أن نادي الزمالك من المفترض أن يكون حاليًا في السنغال.

وتابعت: " البعثة فوجئت خلال دخولهم على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح، وهذا خطأ شركة الطيران، ولا يمكنني تحديد سبب الأزمة".

كما كشفت خضر عن محاولة مسؤولي بعثة نادي الزمالك لوصول عن طريق المغرب بدلًا من موريتانيا، لحل تلك المشكلة.

وختمت: "السفارة تتابع مع بعثة الفريق، ونسعى للوصول إلى حل سريع حاليًا".