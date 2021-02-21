وأكد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي المصري جمال جبر أن الأزمة بالكامل صُنعت بواسطة الإعلام، دون الاستناد إلى المعايير المهنية في التحقق، قبل اتهام لاعب الفريق كهربا بالعنصرية.

مناوشات ملعب

وأضاف جبر لموقع "سكاي نيوز عربية": "أن اللقطة التي ظهر فيها كهربا يتحدث مع لاعب المريخ، كانت مجرد "مناوشات ملعب"، وتتدخل عمرو السولية لإنهائها سريعًا، ولا يوجد خلاف بين كهربا والسولية، كما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "لو كان هناك شك فقط، أن كهربا قد وجه عبارات عنصرية إلى لاعب الفريق المنافس، بالطبع كنا سنعاقبه أشد عقاب، فالأهلي لا يسمح بتلك السلوكيات المشينة".

وأشار جبر إلى أن "العلاقة بين الناديين قوية عبر التاريخ ولا يمكن أن تعكر صفوها مناوشة عادية بين اللاعبين بسبب الأجواء التنافسية للقاء".

وفي السياق ذاته، أشاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي بتصريحات إدارة نادي المريخ السوداني في الساعات الأخيرة، التي دافعت خلالها عن لاعب الأهلي وأوضحت أنه لا توجد مشكلة من الأساس.

وصرح مدير الكرة في المريخ السوداني أنس نصر الدين عبر أحد البرامج الرياضية المصرية، أن ما حدث بين اللاعبين في المباراة طبيعيا نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين خلال اللقاء.

كما أوضح نصر الدين "أي شيء يحدث داخل الملعب يُنسى، ويخرج اللاعبون بكل روح رياضية، وهذه الأمور لن تؤثر على العلاقة بين الأهلي والمريخ".

وختم جمال جبر، المتحدث الإعلامي لنادي الأهلي: "نطالب الإعلام بتحري الدقة في المعلومات، التي ينقلها إلى الجمهور، لأنها الأخبار الكاذبة، تزيد من التعصب الجماهيري، وتؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل الملعب".