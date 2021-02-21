وفي مباراة شابها الحذر، سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الهدف الوحيد بعد أن حول برأسه عرضية توني كروس في الشباك بعد 65 دقيقة، ليعوض إضاعة فرصتين بضربتي رأس بواقع واحدة في كل شوط.

ولعب حامل اللقب من دون هدافه كريم بنزيمة، بالإضافة إلى 8 لاعبين آخرين، بسبب الإصابة، لكنه قدم ما يكفي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي ويستغل هزيمة أتلتيكو صفر-2 أمام ضيفه ليفانتي في وقت سابق من السبت.

وبقي الفريق الملكي في المركز الثاني، لكنه رفع رصيده إلى 52 نقطة من 24 مباراة، بينما يتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 55 نقطة وتتبقى له مباراة.

كما أن برشلونة الذي يواجه قادش الأحد، لا يزال في موقف يسمح له بمطاردة الصدارة، حيث يحتل المركزالثالث ولديه 46 نقطة من 22 مباراة.