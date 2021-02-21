ولم يخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي منذ نحو قرن تقريبا، وتحديدا منذ عام 1923.

وحقق إيفرتون أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ليفربول منذ عام 1999، بانتصاره 2-صفر على ملعب "أنفيلد".

وبهذا الانتصار تساوى إيفرتون صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة مع ليفربول.

ولم يفز إيفرتون في 20 مباراة بالدوري أمام غريمه في المدينة.

ووضع البرازيلي ريتشارليسون فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المقدمة في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة بين المدافعين من خيميس رودريغيز.

وأكد إيفرتون انتصاره من ركلة جزاء نفذها جيلفي سيغوردسون في الدقيقة 83، بعد أن قرر الحكم أن دومينيك كالفرت لوين سقط بفعل إعاقة من ترينت ألكسندر أرنولد مدافع أصحاب الأرض.