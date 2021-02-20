وفازت نعومي أوساكا، البالغة من العمر 23 عاما، على برادي، في ملبورن، في 77 دقيقة، وبمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-4 و6-3.

ومنح هذا الفوز، الذي تحقق على ملعب رود ليفر، اللاعبة اليابانية رابع لقب في البطولات الأربع الكبرى، بحسب ما ذكرت رويترز.

وهذا التتويج هو الثاني لأوساكا في أستراليا بعد 2019، علما بانها توّجت أيضا بلقبي فلاشينغ ميدوز الأميركية في العامين 2018 و2020.

وسترتقي المصنفة أولى عالميا سابقا، الاثنين الى المركز الثاني وبرايدي الى الثالث عشر، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

واصبحت اليابانية أول لاعبة منذ اليوغوسلافية-الأميركية مونيكا سيليش (1990-1991) تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام شاركت بها.

في المقابل، حققت برايدي، المصنفة 24 عالميا، أفضل نتيجة في مشوارها، بعد أن بلغت نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2020 وخسرت أمام أوساكا بالذات بثلاث مجموعات في مواجهة حماسية.

وكانت برايدي، البالغة من العمر 25 عاما، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية، كبرت وهي تواجه أوساكا في دورات محلية للناشئات في فلوريدا، وقد وعدت نفسها بمنع خصمتها من فرض اسلوبها.

لكن أوساكا سيطرت على المباراة خصوصا المجموعة الثانية، دون أن تقدم أفضل مستوياتها، لتحقق اللقب أمام ألوف الجماهير العائدة نسبيا إلى المدرجات بعد انتهاء فترة اغلاق ضمن البطولة دامت خمسة أيام خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت أوساكا، التي لم تخسر اي مباراة بعد تجاوزها الدور الرابع في البطولات الكبرى، أقصت المخضرمة سيرينا وليامز في نصف النهائي بفوزها 6-3 و6-4 لتنهي محاولة أخرى للأميركية في مسعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق في عدد البطولات الكبرى لدى السيدات (24) المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت.