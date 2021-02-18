وكان قد أوضح مصطفى محمد، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لا توجد لديه مشكلة مع النقد الفني، لكنه اعتبر تصريح بلال إهانة لوالدته، وهذا ما يرفضه تماما.

وبعد تدوينة مصطفى، شنت جماهير غلطة سراي والزمالك هجوما مشتركا على أحمد بلال، مطالبين إياه بالاعتذار للمهاجم المصري.

ومن جانبه، يقول أحمد بلال إن تصريحه كان لتوضيح عدم تعمده انتقاد المهاجم الشاب، ردًا على من يتهموه بالهجوم الدائم على مصطفى محمد لإحباطه.

وأضاف بلال: "لم أقصد تمامًا إهانة والدة مصطفى محمد، وربما خانني التعبير".

وتوجه بلال بالاعتذار إلى مصطفى محمد عبر موقع "سكاي نيوز عربية"،"أتمنى ألا تنزعج من تصريحاتي، ولم أتعمد إهانتك تمامًا، وعليك التركيز فيما هو قادم، فأنت مهاجم مصر الأول، ولاعب محترف، وتزداد آمال الجمهور حولك يومًا بعد يوم".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "البعض يظن أنني أريد إحباط مصطفى محمد، لكنني أوضحت في أكثر من مناسبة، أنه مهاجم مصر الأول، وكنت أنتقده فنيًا، لأنه صغير في السن، ويمكنه التطور بشكل أكبر خلال تلك الفترة العمرية، وأرى أن مصطفى تتطور كثيرًا بعد الانتقال إلى جالطة سراي التركي".

جدير بالذكر إن مصطفى محمد منذ انتقاله على سبيل الإعارة إلى النادي التركي، نجح في تسجيل 4 أهداف فى أول 4 مباريات له مع الفريق.

وأكد بلال أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين مصطفى محمد، وأن جمهور "التواصل الاجتماعي"، هو السبب في تفاقم الأزمة الأخيرة، "مصطفى لاعب واعد، وانتقادي له نابع من رغبتي في رؤيته بأفضل مستوى ممكن، خاصةً أنه المهاجم الأقرب لقيادة هجوم مصر في المنافسات القارية والدولية المقبلة".

وختم: "أتمنى التوفيق لمصطفى محمد في رحلته الاحترافية، بعد البداية القوية، التي أوضحت تطوره على المستوى الفني، وأن يقدم أداءً يليق بمهاجم مصر الأول".