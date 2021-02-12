كان الأهلي المصري تغلب على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بينهما، فيما أهدر مروان محسن إحدى هذه الضربات، وظهر متأثرًا إبان احتفال زملائه بالفوز.

وقال والد مهاجم الأهلي في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "مروان ظلَّ ساجدًا بعد تسديد الركلة الأخيرة وفوز الفريق بالمركز الثالث، وكان يبكي في مشهد مؤلم لأنه كان في ضغط كبير خوفًا من هزيمة الأهلي، ومعه كل الحق، لكننا استطعنا الفوز بالبرونزية في نهاية المطاف".

وتحدث محسن عن ركلة الترجيح المُهدرة، بالقول إنها "كانت من أفضل الركلات التي سددت خلال اللقاء، إذ وضع مروان الكرة في زاوية قاتلة، وكان الحارس في الجهة المعاكسة، لكن إرادة الله فوق كل شيء، وقد يكون لذلك سبب بأن يتألق الحارس محمد الشناوي ويتصدى للركلة الأخيرة ويصبح بطلا لهذه المباراة".

وأثار ظهور مروان محسن جاثياً على ركبتيه ورأسه إلى الأسفل بعد الفوز بالمباراة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس.

ورغم هرولة زملاء مروان للاحتفال بالفوز، إلا أنه ظل في وضيعته حزيناً، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاغ بعنوان "ادعم مروان محسن".

وتعاطف عدد من رواد مواقع التواصل مع اللاعب، وكتبوا كلمات لدعمه ومساندته، فيما انتقده آخرون بسبب إهداره العديد من الفرص السانحة للتسجيل في هذه المباراة وقبلها.

وعاد والد اللاعب للحديث عن دعم لاعبي الأهلي له عقب المباراة، مضيفًا أنهم "ساندوه عندما وجدوه في هذه الحالة، ووقفوا إلى جانبه وأصروا على الاحتفال معه في غرفة خلع الملابس".

وانتقد حملات الانتقاد اللاذعة التي توجه إلى مروان عقب بعض المباريات، ضارباً المثل بإهدار لاعب وسط الأهلي عمرو السولية لإحدى ركلات الترجيح "لم يتحدث أحد من الجمهور عنه، كما أن اللاعب أخذ الأمور ببساطة لأنهم فازوا في النهاية ولم يحمل نفسه ما لا طاقة له به".

ووجه محسن ثروت، رسالة إلى جمهور الأهلي قائلًا: "أنتقد كما ترى دون تجريح أو إساءة إنما ليس لمجرد فرصة تُهدر يتحمل مروان كل شيء، هناك أيضًا الكثير من الفرص المهدرة من باقي اللاعبين، وعظماء الكرة في العالم يهدرون الكثير من الفرص كذلك".

واختتم حديثه: "يجب أن نساند اللاعب حتى يسترد ثقته ويعود كما كان مهاجمًا متفردًا".