وسجل بافارد الهدف في الدقيقة 59 عقب مراجعة الفيديو أمام نحو12 ألف مشجع في استاد المدينة التعليمية بعد أن أوقف ناويل غوزمان حارس تيغرس ضربة رأس روبرت ليفاندوفسكي.

وتوج الفريق الألماني، الذي سدد في إطار المرمى مرتين، بكل الألقاب المحلية والأوروبية في 2020 وأصبح أول فريق يحقق السداسية منذ انجاز برشلونة في 2009.

واللقب هو السادس للمدرب هانز فليك منذ تولى القيادة في نوفمبر 2019.

وافتقد بايرن العديد من اللاعبين ومن بينهم توماس مولر وليونغو ريتسكا وخابي مارتينيز بسبب عدوى كوفيد-19 وجيروم بواتنغ الذي عاد لألمانيا لأسباب شخصية.

لكنه أجبر تيغرس، أول فريق من أميركا الشمالية يصل للنهائي،على التراجع للخلف بفضل أسلوب الضغط العالي.

ولم تشكل محاولات كينغسلي كومان وليفاندوفسكي المبكرة تهديدات خطيرة لغوزمان الذي اهتزت شباكه في الدقيقة 18 بهدف يوشوا كيميش بتسديدة قوية من مسافة 20 مترا لكنه ألغي للتسلل.

ومع تزايد الضغط سدد ليروي ساني في العارضة في الدقيقة 34 وعانى تيجرس لشن هجمات مرتدة وفرض بايرن رقابة صارمة على المهاجم الفرنسي أندريه-بير جينياك لذا كان وصول هدف بطل أوروبا مسأل وقت.

ونال ساني فرصة أخرى بعد الاستراحة وسدد سيرج جنابري كرة بجوار المرمى في الدقيقة 51 قبل أن يهز بافارد الشباك.

وكان يمكن لبايرن إضافة المزيد من الأهداف مع تعدد الفرص في الدقائق الأخيرة وسدد كورنتين توليسو في القائم.

وحقق بايرن لقبه الثاني بالمسابقة بعد 2013 ما يعني تفوق أندية أوروبا في آخر ثماني مباريات نهائية.