وحسب ما ذكر موقع "ديلي ستار"، فإن محمدوف يأمل في تحقيق حلمه بلعب كرة القدم الاحترافية، وذلك بعد اعتزاله حلبات الفنون القتالية.

وفي أكتوبر الماضي، ودع أسطورة الفنون القتالية عشاقه بالبكاء ليعلن اعتزاله بعد فوزه بالإخضاع ضد الأميركي جاستين غيثي خلال الجولة الثانية من نزال العصر الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر البطل الروسي المولود في داغستان أنه تحدث إلى النجم البرتغالي رونالدو ومالكي سان جرمان الفرنسي وحتى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليسكندر تشيفرين تمهيدا لبدء مشواره في كرة القدم.

وأضاف، في حوار مع قناة "ماتش تيفي" الروسية، أن لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي "هو حلم الطفولة".

وتابع: "عندما كنت طفلا، كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم.. في المستطيل الأخضر لست مضطرا للقتال، ما عليك سوى إثبات قدراتك على العشب أمام الجميع".

وشوهد حبيب مؤخرا وهو يلعب كرة القدم في مباراة خيرية، بمشاركة أسطورة ريال مدريد وميلانو كلارنس سيدورف والشيف الشهير أوزدمير والمقاتل إسلام ماخاشيف.

وخلال المباراة، أعجب المشجعون بمستوى البطل البالغ من العمر 32 عاما، حيث أظهر مهارات جيدة في التعامل مع الكرة ومراوغة اللاعبين.