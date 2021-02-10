وأفاد "ويفا" في بيانه "تاريخ المباراة (23 فبراير) وموعد إقامتها لم يتبدلا"، فيما ستقام مباراة الإياب في لندن على ملعب "ستامفورد بريدج" في 17 مارس.

وكان اتحاد الكرة الأوروبي قد أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الانجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الآخر مانشستر سيتي إلى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

وفي مسابقة الدوري الأوربي، تم نقل مبارات مانشستر يونايتد خارج أرضه ضد ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ32 من سان سباستيان إلى تورينو.