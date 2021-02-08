وسجل بطل أوروبا مبكرا في الشوط الأول، عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 17، لكنه فشل في مضاعفة الغلة حتى الدقيقة 85، عندما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ضربة رأسية.

وقدم لاعبو الأهلي أداء رجوليا خلال اللقاء، ونجحوا في تحييد الخطر الألماني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، ويصل بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية.

وفشل الأهلي في صناعة فرص حقيقية على مرمى الحارس العملاق مانويل نوير، لكنه استطاع نقل الكرة بشكل سريع ومتوازن.

وبرز في الأهلي الظهير الأيمن محمد هاني، وحارس المرمى محمد الشناوي، الذي ذاد عن مرماه ببسالة أمام أقوى خط هجوم في العالم.

أما في بايرن ميونخ، فتألق نجم الوسط جوشوا كيميتش والجناح الفرنسي كينغسلي كومان، لكن عدد من نجوم الفريق مثل توماس مولر وسيرج غنابري لم يظهروا بالشكل المتوقع منهم.

وسيواجه بايرن ميونيخ نادي أونال تيغريس المكسيكي، في نهائي البطولة، مساء الخميس، بينما سيواجه الأهلي بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث، في نفس اليوم.