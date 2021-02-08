وظهر في الفيديو عدد من نجوم بايرن ميونيخ والأهلي، وهم يحاولون لفظ مصطلحات كروية باللغتين العربية والألمانية.

وانتشر الفيديو بشكل كبير في العالم العربي، بعد أن ظهر أبرز نجوم بايرن ميونيخ، وهم يحاولون بشكل مضحك، ذكر مصطلحات متعلقة بالنادي الأهلي.

وحاول أفضل لاعب في العالم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التلفظ بعبارة "جمهوره ده حماه"، وهي عبارة شهيرة لجمهور الأهلي، لكنها خرجت منه بطريقة مضحكة.

وحاول لاعب الوسط جوشوا كيميتش قول عبارة "عالحلوة والمرة معاه"، ومثله حاول نجوم بايرن ميونيخ، جيروم بوتينغ ونيكلاس زوله.

ثم عاد ليفاندوفسكي بعبارة "من التالتة شمال بنهز جبال"، ليشعل التعليقات على الفيديو في مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

ومثل نجوم البايرن، حاول نجوم الأهلي، محمد الشناوي وبدر بانون ومحمود كهربا وعلي معلول، استخدام مصطلحات ألمانية شهيرة متعلقة ببايرن ميونيخ.

وضرب معلول وجهه بكفيه عندما طلب منه قول عبارة "شتيرن دي سودينز"، لصعوبتها، وهي اسم أغنية بايرن ميونيخ الشهيرة التي تعني "نجم الجنوب".

وكان الشناوي وكهربا الأفضل بين نجوم الأهلي في لفظ المصطلحات الألمانية، في الفيديو الذي مثل لمحة طريفة لجماهير الأهلي، وسط التوتر والترقب الذي يسبق المواجهة.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيواجه الأهلي في الدوحة، مساء الاثنين، في موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية.