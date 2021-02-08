وجاء الانتصار الثاني، مساء الأحد، عندما تغلب النادي الكتالوني، على ريال بيتيس 3-2، بعدما كان متخلفا عنه، وذلك في إطار المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفق "رويترز".

وشارك ليونيل ميسي بديلا ليقود برشلونة لتعويض تأخره بهدف أمام ريال بيتيس، مما أتاح المجال أمام هدف الفوز، الذي أحرزه الجناح فرانسيسكو ترينكاو، وهو هدفه الأول مع برشلونة.

واتخذ رونالد كومان مدرب برشلونة قرارا مفاجئا بترك ليونيل ميسي والمتألق فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء.

وربما يسفر ذلك في تفكيره في مواجهة أشبيلية في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا في منتصف الأسبوع، وتأخر فريقه بهدف بورخا إجليسياس من هجمة مرتدة في الدقيقة 38.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 59، بعد أقل من دقيقتين على مشاركته، ثم ساعد فريقه على تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة إلى جوردي ألبا قبل أن يحول فيكتور رويز مدافع بيتيس الكرة إلى مرماه.

وعوض رويز الخطأ بهدف من ضربة رأس عقب ركلة حرة نفذها نبيل فقير في الدقيقة 75 لكن البرتغالي ترينكاو كانت له الكلمة الأخيرة، وسدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 ليهز الشباك أخيرا مع برشلونة في مباراته 17 بجميع المسابقات.

وأبلغ ترينكاو الصحفيين: "لم أكن في حاجة للتسجيل من أجل مصلحتي لكن عليك مساعدة الفريق عندما تستطيع وأنا سعيد للغاية بنجاحنا في الفوز".

وأضاف: "شجعني زملائي دائما ووجهوا لي جميعا التهنئة على الهدف".

ويحتل برشلونة، الذي فاز بمبارياته الست الأخيرة، المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق سبع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان.

وكان الفريق الكتالوني انتفض بطريقة رائعة لينتصر على غرناطة في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي، بعد أن عوض تأخره بهدفين ليفوز 5-3 في الوقت الإضافي.

وغادر رونالد أراوخو مدافع برشلونة الملعب في الدقيقة 12 ، بسبب إصابة في الكاحل واتخذ كومان قرارا غريبا آخر بإشراك دي يونغ، الذي أعاد اكتشاف نفسه مؤخرا في مركز الوسط المهاجم، في قلب الدفاع.