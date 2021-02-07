ورفضت الحكومة الألمانية السماح لنادي ليفربول الإنجليزي، الدخول للأراضي الألمانية لمواجهة ريد بول لايبزغ الألماني، ضمن موقعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف لايبزغ الألماني ضيفه ليفربول، يوم 16 فبراير المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولكن ألمانيا رفضت استقبال القادمين من الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها دول بريطانيا، وفقا لموقع "سكاي سبورتس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأحد، أن ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، سيكون الملعب الذي سيستضيف موقعة الذهاب.

ولم تسمح السلطات الألمانية بإصدار إعفاء لليفربول، كي يخوض مباراته في ألمانيا، مما يعني أنه سيتوجب على لايبزغ اختيار مكان آخر لخوض مباراة الذهاب.

وحاول لايبزغ الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لدخول ليفربول، كي يتاح له خوض مباراة الذهاب الحساسة على أرضه، لكن الحكومة رفضت.

ويأتي الخبر في مصلحة ليفربول، الذي سيخوض مباراة الذهاب على أرض محايدة، أو حتى على أرض بريطانية، مما يعني أن عامل الملعب وراحة السفر سلبت من النادي الألماني.