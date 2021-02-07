وقال الألماني هانزي فليك مدرب بطل أوروبا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: " إنهم فريق يبحث عن اللعب بأسلوب ممتع، ولديهم شكل مرن للغاية على الصعيد الهجومي، كما أنهم يمتلكون مميزات على الصعيد الدفاعي، مدربهم مذهل للغاية، لقد تعرفت عليه للتو بشكل سريع".

وأضاف "هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج بالسداسية. من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي".

أما جوشوا كيميتش، أحد نجوم خط الوسط في النادي الألماني، فأشار إلى أن الأهلي "هو بايرن ميونيخ مصر".

وقال الدولي الألماني: "نحن سعداء للغاية بأن أُتيحت لنا فرصة المشاركة في البطولة. نعلم أنهم فريق قوي، هم بايرن ميونيخ مصر، لعبوا مباريات كثيرة بدون خسارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائما هم المرشحون الأوفر حظا للفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر".

قائد الأهلي

أما قائد الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي، فأكد أن فريقه يدرس بايرن ميونيخ جيدا قبل الموقعة.

وقال الشناوي: "ندرس بايرن ميونخ جيدا والجميع في حالة نفسية وفنية طيبة ونتمنى تشريف الكرة الإفريقية والتفوق يكون في صالحنا".

وعن طريقة اللعب أمام بايرن ميونخ فقال: "لدينا طريقة عمل واضحة ونستعد لأي فريق بشكل أمثل نحترم بايرن ميونخ ونحترم أي فريق سواء كان كبيرا أو صغيرا ونعمل بطريقتنا والأهم هو أن نسعد الجماهير، إن شاء الله نلتزم بالتعليمات لنحقق نتيجة جيدة".

وعن صعوبة مواجهة بايرن ميونخ فقال: "نعلم مدى صعوبة المباراة لقد تدربنا بشكل قوي، نحن لسنا أقل من أي حد فنمثل أفريقيا وأثق في قدرات اللاعبين والجماهير سوف تكون معنا من البداية ونستطيع تقديم الأفضل".

يذكر أن الأهلي سيواجه بايرن ميونيخ في الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء الاثنين.