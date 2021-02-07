وغاب لاعب الزمالك السابق عن حساسية المباريات في الآونة الأخيرة بالتزامن مع تلقيه عروض انتقال إلى أوروبا، إذ ارتبط اسمه بنادي سانت إتيان الفرنسي قبل أن تتغير وجهته إلى غلطة سراي التركي مقابل 2 مليون دولار على سبيل الإعارة.

وبعد وصوله إلى إسطنبول، دفع فاتح تريم، المدير الفني لغلطة سراي، بلاعبه المصري الثلاثاء الماضي أثناء مواجهة باشاك شهير رغم حضوره لتدريب واحد فقط للفريق، ولم يخذله في أرضية الملعب بتسجيل هدفه الأول، ثم عاد لهز شباك الخصوم مساء أمس السبت.

ويؤكد أحمد جميل، مدرب شخصي لعدد من نجوم كرة القدم أبرزهم مصطفى محمد، أن اللاعب يملك طموح كبير ليصبح هدافا للدوري التركي، موضحا خضوعه لتدريبات مكثفة خلال الشهور الفائتة، من أجل تطوير أدائه وتحسين معدلات اللياقة البدنية.

ويقول المدرب الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية":"منذ أشهر عديدة تواجدت داخل القلعة البيضاء لتدريب عدد من لاعبي الزمالك من بينهم مصطفى محمد بناء على طلب من الجهاز الفني حينها، أدركت امتلاكه طموح لا ينتهي في عالم كرة القدم".

وفي محاولة لزيادة الحصص التدريبية والوقوف على نقاط الضعف والقوة، استكمل هداف الزمالك السابق التمارين مع "جميل" بصورة شخصية بعيدا عن ملعب حلمي زامورا، لتبدأ المهمة الشاقة مرتين أو ثلاثة يوميا على مدار ساعات طويلة.

كان جميل قد حصل على عدد من دورات التدريب المتعلقة باللياقة والمهارات الفردية للاعبين عقب اعتزاله كرة القدم منذ 3 أعوام، إذ لعب في سنوات الصبا لفريق الناشئين بوادي دجلة وصعد إلى الفريق الأول ليشارك في بطولة الدوري الممتاز لعام 2011، وانتقل بعدها إلى نادي إنبي.

وظهر لاعب وادي دجلة السابق بقميص المنتخب المصري للناشئين من عام 2010 حتى 2013 وشارك في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية بجانب محمود تريزجيه، ومحمود كهربا ورامي ربيعة وأحمد رفعت، لكن توقفت مسيرته نظرا لكثرة الإصابات.

نظام صارم

ويذكر المدرب الشخصي لمصطفى محمد: "شاهدت الكثير من مبارياته قبل وضع خطة للتدريبات، لديه مهارة فائقة في إحراز الأهداف بالرأس لكن ماذا عن موقف رجل لرجل في الملعب؟ أو اختيار المكان الأنسب داخل منطقة الـ 18 والاستغلال الأمثل لتصويباته".

ويردف جميل لموقع "سكاي نيوز عربية": "اتبعنا نظام صارم في التدريبات حتى يظهر مصطفى بصورة تليق بطموحات جمهور ناديه السابق وفريقه الجديد، بدأنا بالركض 10 كيلو وانتهينا بقطع مسافة 18 كيلو يوميا، كما خضنا تمارين قوية في منطقة جبلية بمدينة السادس من أكتوبر".

ويتابع المدرب الشاب: "تدربنا على هدفه في فنربخشة لأكثر من شهر، الهروب من الرقابة وفتح مساحة صغيرة لإرسال صاروخية حاسمة، أحيانا كان يتوجب عليه غلق عينيه أثناء التمرين حتى يعتاد على التسديد دون النظر إلى حارس المرمى".

كان نجم غلطة سراي التركي يقضي أغلب ساعات يومه في إثقال موهبته وتطوير مهاراته، ظل حريصا على حضور حصصه التدريبية حتى يومه الأخير في القاهرة قبل السفر لتركيا، وفقا لمدربه الشخصي لكرة القدم، ولم ينقطع اتصاله عن جميل منذ انتقاله إلى إسطنبول.

يسترسل المدرب الشخصي لمصطفى محمد:"نتحدث يوميا لساعات طويلة، نقوم بتحليل أدائه في كُل مباراة، المناقشة حول لمساته وتحركاته داخل الملعب، المواظبة على التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية، هو سعيد في غلطة سراي، هناك دعم من مدربه وزملائه لما يمتاز به من موهبة".

وبجانب مصطفى محمد، يساعد لاعب وادي دجلة السابق في تدريب العديد من نجوم الدوري المصري، من بينهم مصطفى فتحي وعمرو السعيد ومحمد صبحي من أبناء الزمالك، وعبدالله بكري من نادي بيراميدز، وشكري نجيب لاعب الإسماعيلي، وباسم مرسي من مصر المقاصة.

وانضم جميل إلى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، قبل شهرين من سفر الفريق إلى بطولة شمال إفريقيا في ديسمبر الماضي التي أُقيمت في تونس، لرفع اللياقة البدنية للاعبين، لكن التجربة لم تكتمل بعد تفشي فيروس كورونا بين أفراد بعثة الفريق وعدم تمكنهم من حضور مباريات البطولة.

ويختتم جميل حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" عن النجم المصري في تركيا: "أتوقع أن يحرز أكثر من 20 هدفا مع غلطة سراي، وأن ينتقل في العام المقبل إلى الدوري الانجليزي، يحلم كثيرا بالانضمام إلى الأندية الكبرى بإنجلترا ولديه القدرة على تحقيق تلك الأمنية".