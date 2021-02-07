ولم يشارك راموس في أي مباراة مع ريال مدريد منذ خسارة فريقه في كأس السوبر الإسبانية أمام أتليتيك بيلباو في 14 يناير الماضي ورغم أنه عاد للتدريب في الأسبوع الماضي إلا أنه أضطر للخضوع للجراحة بعد ذلك.

وقال ريال في بيان إن راموس خضع لجراحة ناجحة لكنه لم يحددالمدة التي سيغيبها اللاعب.

وقال النادي "قائدنا سيرجيو راموس خضع لعملية تكللت بالنجاحاليوم لإصلاح إصابة في الركبة اليسرى".

وأضاف البيان "سيبدأ راموس عملية التعافي خلال الأيام القليلةالمقبلة".

ولم يحدد النادي موعدا لعودة المدافع المخضرم للمباريات لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

وهذا يعني غياب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في دور 16 لدوري أبطال أوروبا وربما عن معظم ما تبقى من موسم الدوري الإسباني.

وقال زيدان بعد فوز فريقه على ويسكا 2-1 بدون راموس "من المهمأن يتخلص تماما من الألم. كانت الجراحة ضرورية لأنه لم يعد يتحمل الألم.

"بعثت رسالة إلى سيرجيو. أعلم أن الجراحة تكللت بالنجاح والشيءالجيد أنه سيبدأ من الغد العمل على العودة في أسرع وقت ممكن وهي أنباء طيبة جدا للفريق".

وينتهي عقد راموس الحالي مع ريال في الصيف المقبل ولم يتفق الطرفان على مستقبل الارتباط بينهما حتى الآن.