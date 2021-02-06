وقال فليك عقب فوز فريقه على هرتا برلين في الدوري الجمعة: "الآن ستكون الرحلة إلى قطر لطيفة"، بحسب ما أوردت الصحيفة الإسبانية.

وأضاف المدير الفني الألماني: "كانت الأمور صعبة في المباراة (أمام هرتا برلين)، لكننا أردنا السفر إلى قطر بانتصار.. وهو ما تحقق، هذا ما يهم".

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس على التوالي وعزز صدارته للدوري الألماني "بوندسليغا".

من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات من نوع مختلف لرئيس النادي البافاري التنفيذي كارل هانز رومينيغه.

وفي حوار مع صحيفة "Sport1" الألمانية، قال رومينيغه عن مواجهة الأهلي: "مدربنا سيحلل الأهلي، ولا يمكنك أن تكون متعجرفًا، على الرغم من أننا الأفضل في اللعبة".

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق القاهرية: "لا نريد أن نتعثر، بل نتعامل مع كل مباراة بجدية، ولقد فعل الفريق ذلك بشكل مثالي في عام 2020، التعامل دائمًا مع المباريات يكون باحترام.. واستعداد احترافي".

وأضاف نجم البايرن السابق: "أحذر من التقليل من شأن الخصوم. الاثنين المقبل، بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة، لدينا الدور نصف النهائي. والأهلي فريق عريق للغاية.. ونحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة.. وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير".

ويتواجه العملاق البافاري مع الأهلي المصري مساء الاثنين في المواجهة المرتقبة.