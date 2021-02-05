وفي مقابلة مع موقع "سبورت 1"، يوم الجمعة، قال كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني وأسطورته في الثمانينات، إنه يتطلع لمواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية.

وقال رئيس بطل أوروبا في حديثه للموقع: " الأهلي ناد عريق للغاية، ولديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر فقط، وتم اختياره "نادي القرن" من قبل الاتحاد الدولي. إننا نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير".

وعن استعداد بايرن ميونيخ لخصم لا يعرف عنه الكثير من الناحية التكتيكية، قال رومينيغه: "مدربنا (هانزي فليك) سيحلل مباريات الأهلي. لا يمكنك أن تكون متعجرفا، حتى وأن كنا المرشحين في المباراة. لا نريد أن نتعثر، لذا سنتعامل مع كل مباراة بجدية. لقد قمنا بذلك بشكل مثالي خلال عام 2020 وسنستمر بهذه الطريقة في عام 2021، التعامل دائما مع المباريات باحترام واستعداد احترافي".

وأكد رومينيغه أن فريقه لن يأتي للدوحة من دون سبب، وهو عازم على تحقيق اللقب السادس، وهو إنجاز لم يحققه سوى برشلونة الإسباني في 2009.

وقال رومينيغه: "لقد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة البطولة، ويسعدنا الآن المشاركة فيها. لدينا طموح كبير وهو الفوز بكل بطولة نشارك فيها. إنه إنجاز تاريخي".

وعن الطقس المعتدل في قطر مقارنة بألمانيا، أشار رومينيغه إلى أن هذا أمر إيجابي بالنسبة لفريقه، فهم يؤدون بشكل أفضل في المناطق الدافئة، مثل دوري أبطال أوروبا العام الماضي، التي أقيمت أدوارها النهائية بنظام التجمع في لشبونة بالبرتغال، وحقق لقبها بايرن ميونيخ.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيخوض مباراة بالدوري الألماني مساء الجمعة، أمام هيرتا برلين، قبل التوجه مباشرة إلى الدوحة للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ويقابل بطل أوروبا الأهلي المصري مساء الاثنين، في قمة مرتقبة.