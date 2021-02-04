وكان غرناطة متقدما 2-صفر قبل دقيقتين من النهاية بفضل ثنائية كينيدي وروبرتو سولدادو.

لكن غريزمان، الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى الحياة في الدقيقة 88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الفرنسي التقدم لبرشلونة بعد عشر دقائق من الوقت الإضافي وحتى بعد إدراك فيدي فيكو التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بلحظات نجح برشلونة في التقدم مرة أخرى عبر فرينكي دي يونج في الدقيقة 108.

وحسم ألبا فوز برشلونة بتسديدة مباشرة رائعة من تمريرة جريزمانليضمن الفريق الكتالوني مكانه في الدور قبل النهائي.