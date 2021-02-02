وانتقل مصطفى محمد لصفوف عملاق إسطنبول غلطة سراي، قادما من الزمالك المصري، في صفقة إعارة قابلة للشراء، قبل أيام.

ووضع المهاجم المصري البالغ من العمر 23 عاما بصمته سريعا بين الكبار، وسجل هدفا في أول مشاركة له مع غلطة سراي بالدوري التركي لكرة القدم، الثلاثاء.

ودخل محمد بين الشوطين، خلال لقاء قمة الجولة بين غلطة سراي وحامل اللقب، نادي إسطنبول باشاك شهير، بديلا للمهاجم النيجيري أوغينيكارو أوتيبو.

ولعب محمد شوطا جيدا، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 92، من ركلة جزاء، سددها أرضية بإتقان في زاوية المرمى اليمنى، ليفتتح سجله التهديفي في تركيا.

ونال محمد تقييم 7.3 لأدائه في المباراة، وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، وهو تقييم جيد جدا للاعب شارك لمدة 45 دقيقة فقط.

سقوط الزمالك

وفي أول مبارياته دون هدافه مصطفى محمد، سقط الزمالك المصري أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل مباراة غلطة سراي بساعات.

وتعرض الزمالك للهزيمة بنتيجة 1-2، وهي أول هزيمة للفريق في الدوري، متيحا المجال للأهلي لانتزاع الصدارة، في حال حقق الانتصار بمباراته القادمة أمام السموحة، والتي ستقام بعد انتهاء مشاركته بمونديال الأندية.

وخسر الزمالك اللقاء في الدقيقة 95، بهدف خالد الأخميمي "القاتل"، والذي جاء بعد 10 دقائق من طرد نجم الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.